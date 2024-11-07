薯條披薩上身！RAIN穿FENDI新裝滿滿的美食好童趣

FENDI品牌好友、韓國天王鄭智薰（RAIN），不僅日前親臨台灣、出席FENDI 新光三越Diamond Towers 精品店開幕酒會，更於近日搶先穿上FENDI 最新2024冬季度假系列新裝，演繹秋冬不可或缺的夾克與品牌經典男仕Soft Baguette Trunk包款，系列作品裝飾本季主打的Fendilicious美食圖案，包括香蕉、披薩、壽司與熱狗堡等，展現男神在酷帥外表下童心未泯的調皮面。

配飾及男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi表示，2024冬季度假系列的單品都次人們在歡喜過節得會穿著的經典服飾，而在這個與家人一起透過美食歡聚慶祝的歲末時刻，她希望能透過這些家庭和食物的元素讓整體的服裝既有輕盈感，又有著古典風格，「在這個系列裡有一股童心未泯的態度。我經常將 FENDI 視為一個家族… 吊飾裡有一股輕盈感，在食物的概念中也有一些慶祝和趣味的元素 – Fendilicious 元素。我一直認為與食物的聯繫非常具有 FENDI 的風格，尤其是 1980 年代的義大利麵包裝袋吊飾。對我來說，它有一種家的感覺。」