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iPASS一卡通攜手hololive production推限量盲包第二彈！萊爾富獨家預購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
iPASS一卡通也與萊爾富再度合作推出「hololive 5th fes. Capture the Moment一卡通限定盲包Ⅱ」（每包售價199元），11月13日上午11點起至2025年2月9日可透過萊爾富門市Life-ET機台或至線上Hi-Life VIP APP內的「萊購物」平台進行獨家預購。圖／萊爾富提供
iPASS一卡通也與萊爾富再度合作推出「hololive 5th fes. Capture the Moment一卡通限定盲包Ⅱ」（每包售價199元），11月13日上午11點起至2025年2月9日可透過萊爾富門市Life-ET機台或至線上Hi-Life VIP APP內的「萊購物」平台進行獨家預購。圖／萊爾富提供

一卡通公司持續拓展票卡的多元合作，積極連結不同族群與市場需求，並將觸角延伸至虛擬偶像的熱門領域。自2023年起，iPASS一卡通攜手日本知名VTuber品牌hololive production，推出一系列聯名產品，深受粉絲喜愛；今年年初，iPASS一卡通首次登陸日本，參加hololive SUPER EXPO 2024，並獲得廣大粉絲迴響。延續今年7月盲包系列的熱賣風潮，iPASS一卡通也與萊爾富再度合作推出「hololive 5th fes. Capture the Moment一卡通限定盲包Ⅱ」（每包售價199元），萊爾富同檔上線《 2024 hololive 5th fes. Capture the Moment應援觀影會》門票預約，讓粉絲們繼續沉浸在hololive production的無限魅力中。

hololive SUPER EXPO是由日本COVER株式會社旗下VTuber品牌hololive production主辦的年度盛會，今年以hololive Island為主題，並連續第三年在日本幕張展覽館隆重舉行。iPASS一卡通特別獲得官方授權，推出盲包形式的卡片系列，滿足粉絲們的收藏需求。

第二波「hololive 5th fes. Capture the Moment一卡通盲包Ⅱ」（每包售價199元）共推出22款，其中包含18位人氣VTuber，包括Tokino Sora、Akai Haato、Oozora Subaru、Ookami Mio、Usada Pekora、Shiranui Flare、Tsunomaki Watame、Himemori Luna、Momosuzu Nene、Omaru Polka、Takane Lui、Kazama Iroha、Vestia Zeta、Kaela Kovalskia、Kobo Kanaeru、Mori Calliope、IRyS及Ouro Kronii，卡片設計精美，並附有每位藝人的詳細介紹，極具收藏價值；另外特別加入3款隱藏版VTuber、以及1款以高質感銀卡打造的特別隱藏款，銀卡中獎率約3.03%，讓收藏過程充滿驚喜與期待。

11月13日上午11點起至2025年2月9日，粉絲可透過萊爾富門市Life-ET機台或至線上Hi-Life VIP APP內的「萊購物」平台進行獨家預購。

凡於11月13日上午11點起至12月13日預購「hololive 5th fes. Capture the Moment一卡通限定盲包Ⅱ」，於結帳時報上萊爾富會員資格（報會員手機號碼），即有機會參加抽獎活動，獲得萊爾富通路限定款hololive production 5th fes.應援觀影會卡套、hololive 5th fes. stage2透明海報（共50名）。

一卡通官方社群也將於11月12日起舉辦《hololive 5th fes. Capture the Moment》應援觀影會門票抽獎活動，於觀影會現場出示「hololive 5th fes. Capture the Moment一卡通限定盲包」或購買憑證，還可兌換觀影會專屬特典票卡夾。更多活動詳情請參考萊爾富官網與觀影會活動網站。

一卡通 日本 粉絲

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