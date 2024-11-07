誠品最大舊書拍賣會 中友百貨最低1折起、嘉市美術館限定店挑戰不打烊

誠品書店年度最大舊書拍賣會7日於台中中友百貨C棟13F國際大廳登場，誠品生活指出，上萬件中文圖書最低6本500元、兒童圖書3折起、外文圖書5折起，上萬件文具禮品、節慶賀卡、全新黑膠3折起，限量精選好物更只要1折即可入手。

此次誠品書店舊書拍賣會好康不少，像是新海誠超賣座動畫作品「天氣之子」官方資料設定集《新海誠監督作品 天気の子 公式ビジュアルガイド》、結合埃及古老智慧的精美卡牌指南套組《Amenti Oracle Feather Heart Deck And Guide Book》通通百元有找

不只如此，11月8日展場再加碼舉辦「一日精筆店」，40款國際精筆一次展出，11月7日到11月25日誠品會員單筆滿600元即贈「蒸氣眼罩」乙片；滿1,200元送100元電子抵用券。

2024誠品年度大型閱讀企劃「BookStory閱讀書店故事」11月22日也將巡迴至嘉義新港培桂堂限定店及嘉義市立美術館限定店，推出系列活動帶領讀者深入探訪古蹟中的誠品書店，嘉義市立美術館更將延長營業時間，邀民眾感受嘉義的美好日常。微涼的浪漫秋季就到誠品書店盡享挖寶及充滿知性的文青小旅行。

誠品書店舊書拍賣會不只多樣商品最低1折起，限量銅板價的超值好物更考驗手速，日本知名文具品牌HIGHTIDE優惠將近1折，昭和復古風束口袋39元、橡膠趣味鑰匙圈29元、超可愛造型貼紙更只要10元有找。

銅板價的豐富兒童玩教具也吸引家長目光！紅遍歐洲的賽車玩具「T-RACERS迷你飛車隊單車組」第二代，8款可拆式車型能互相搭配，展場價39元就能打造屬於自己獨一無二的特色車款；「ZURU歡樂驚喜蛋_怪獸卡車S3」2折價59元，除了能享受組裝的趣味，泡入溫水中還能變換車身顏色；一玩就上癮的「UNO扭轉遊戲卡」3折後只需59元，結合撲克牌的四大花色，挑戰你的反應力極限。

備受大小朋友喜愛的歐洲絨毛玩偶第一品牌NICI人氣角色小豬威比11/17、11/23 16:00-16:30也將快閃活動現場與粉絲相見歡；來不及到現場也別擔心！NICI首次結合台中捷運意象，在全台唯一台中捷運經過的誠品書店台中遠百店設立特色專區，各大經典角色躍上捷運路線圖化身駐站大使，邀請讀者帶著最愛的玩偶一起搭乘捷運，享受旅遊台中的樂趣！活動期間購買NICI商品單筆滿1,200即贈呆萌「NICI托尼暴龍鑰匙圈」。