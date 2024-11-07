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「全聯隔日達」今晚直播推限量10%回饋 限時4天滿額折百再送1,111福利點
雙11檔期「全聯隔日達」再推優惠，11月7日今晚8點鎖定「全聯八點檔」直播，限量前150名直播下單，單筆滿1,000元贈1,000福利點、滿2,000元再贈1,000福利點，最高共贈2,000福利點。主打商品包括專櫃級保養品、伊萊克斯Well Q6無線吸塵器、韓國鍾根堂LACTO-FIT益生菌GOLD升級版、衛生紙、尿布，優惠價再贈福利點，挑戰全網最低價。
除了新客首購享優惠價再7折及眾多商品祭出超低價外，再加碼11月8日至11月11日天天折價贈點雙享，單筆消費滿1,500元折100元，使用PX Pay/全支付折後消費滿1,500元加碼送1,111福利點（當日/單卡回饋上限11,111福利點）；使用玉山銀行指定信用卡單筆分期滿額，登錄加碼最高送4,200元刷卡金及350點e point，多重回饋一網打盡。
11月8日至11月10日限時3天還有神秘折扣碼，早上11點於首頁公開序號，單筆消費滿2,000元輸入序號享11%折扣，11月11日前最高折400元。11月8日至11月11日累計消費金額最高5名，每名加碼再送11,111福利點。
11月10日晚間8點至11月11日清晨2點還有夜貓限定搶紅包時段，單筆消費滿999元折200元；雙11單日限定，單筆消費滿1,111元折111元；指定時段還有11元爆殺商品開搶，商品包括Le Creuset典藏圓形鑄鐵燉鍋、Marshall Major IV藍牙耳罩式耳機、SK-II青春露、Panasonic高滲透奈米水離子吹風機、惠而浦32公升獨立式萬用蒸烤爐等，還有5大品牌聯合慶，大方送1年份好禮。
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