快訊

首度與烏軍交火！美官員曝北韓軍慘烈戰況 首戰「相當多人被殺」

銀杏增為強颱！外圍環流接近雨轟2地區 最新路徑、對台影響曝光

高雄大樓惡火釀4死1傷 初步排除人為縱火疑1原因釀災

聽新聞
0:00 / 0:00

「全聯隔日達」今晚直播推限量10%回饋 限時4天滿額折百再送1,111福利點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎戰雙11，全聯隔日達11月8日至11月11日滿額現折、贈點好康送不完。圖／全聯福利中心提供
迎戰雙11，全聯隔日達11月8日至11月11日滿額現折、贈點好康送不完。圖／全聯福利中心提供

雙11檔期「全聯隔日達」再推優惠，11月7日今晚8點鎖定「全聯八點檔」直播，限量前150名直播下單，單筆滿1,000元贈1,000福利點、滿2,000元再贈1,000福利點，最高共贈2,000福利點。主打商品包括專櫃級保養品、伊萊克斯Well Q6無線吸塵器、韓國鍾根堂LACTO-FIT益生菌GOLD升級版、衛生紙、尿布，優惠價再贈福利點，挑戰全網最低價。

除了新客首購享優惠價再7折及眾多商品祭出超低價外，再加碼11月8日至11月11日天天折價贈點雙享，單筆消費滿1,500元折100元，使用PX Pay/全支付折後消費滿1,500元加碼送1,111福利點（當日/單卡回饋上限11,111福利點）；使用玉山銀行指定信用卡單筆分期滿額，登錄加碼最高送4,200元刷卡金及350點e point，多重回饋一網打盡。

11月8日至11月10日限時3天還有神秘折扣碼，早上11點於首頁公開序號，單筆消費滿2,000元輸入序號享11%折扣，11月11日前最高折400元。11月8日至11月11日累計消費金額最高5名，每名加碼再送11,111福利點。

11月10日晚間8點至11月11日清晨2點還有夜貓限定搶紅包時段，單筆消費滿999元折200元；雙11單日限定，單筆消費滿1,111元折111元；指定時段還有11元爆殺商品開搶，商品包括Le Creuset典藏圓形鑄鐵燉鍋、Marshall Major IV藍牙耳罩式耳機、SK-II青春露、Panasonic高滲透奈米水離子吹風機、惠而浦32公升獨立式萬用蒸烤爐等，還有5大品牌聯合慶，大方送1年份好禮。

歡慶雙11「全聯隔日達」優惠享不完，新客首購享優惠價再7折，眾多商品祭出超低價。圖／全聯福利中心提供
歡慶雙11「全聯隔日達」優惠享不完，新客首購享優惠價再7折，眾多商品祭出超低價。圖／全聯福利中心提供

折扣 直播 雙11

延伸閱讀

VTuber Shylily預計將進行慢性病手術：恢復期至少兩個月、將影響直播活動

11/7《刀劍神域》正式破關！官方馬拉松直播同樂 9萬人線上同步見證

VT camila跟蹤狂事件後暫居別處 直播中Siri突報出其位置！險曝光躲藏地

館長罵吳宗憲「你什麼洨」賠80萬 粉專登判決？判廢棄再發回更審

相關新聞

新光三越東區周年慶初體驗 超市大手筆400品項買一送一

台北東區商圈今天起進入周年慶購物潮，除了遠東SOGO忠孝、復興、敦化三館外，今年還有開幕一周年的新光三越DIAMOND ...

誠品最大舊書拍賣會 中友百貨最低1折起、嘉市美術館限定店挑戰不打烊

誠品書店年度最大舊書拍賣會7日於台中中友百貨C棟13F國際大廳登場，誠品生活指出，上萬件中文圖書最低6本500元、兒童圖...

Eva Green化身蛇蠍女神入鏡Roger Vivier特快車二部曲

法國奢華精品品牌Roger Vivier先前曾發表過「Vivier Express」形象廣告，近日品牌推出系列「二部曲」...

蝦皮購物「11.11最強購物節」社群夯品、箱購囤貨專區限時最低11元起！刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高享30%蝦幣回饋

許多消費者會選擇在雙11購物節促銷大檔採購搶便宜，根據蝦皮購物觀察，去年就有用戶在活動一開跑隨即豪擲近百萬元購入7台摩托...

AKIRA擔任快閃店長！YOKU MOKU新光三越台南新天地開幕

東京頂級甜點品牌YOKU MOKU在台灣的第6家分店，今日於新光三越台南新天地正式開幕，台南女婿AKIRA黑澤良平出席擔...

DON DON DONKI「巧克力甜點大賞」開跑 台中店周年慶滿額抽抽樂拼手氣

天氣轉涼就想來點甜點療癒身心，DON DON DONKI 11月起限時推出「巧克力甜點大賞」，精選超過20項巧克力點心及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。