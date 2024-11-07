PChome 24h購物今同步官方開放限量預購AirPods 4！「Super i貼悠遊卡上市紀念版」獨家限量登場

Apple全新AirPods 4隆重登場，作為全台電商唯一Apple全系列授權經銷商，PChome 24h購物今天（11月7日）上午9點同步官方開放限量預購，搭配站上雙11優惠多重疊加，結帳透過Hami導購Apple商品可享額外1%加碼，刷星展PChome Prime聯名卡逢週四再享6% P幣回饋，手刀預購新品最高可拿價值918元回饋。

AirPods 4內建強大的H2晶片，並首次同步推出「主動式降噪款」供果粉選擇，即使在嘈雜或強風環境下通話，也能透過先進的「語音隔離」技術降低背景噪音，讓通話品質更加清晰。AirPods 4主動式降噪款亦具備「適應性音訊」、「通透模式」、「對話感知」功能，讓使用者能根據所處環境隨心調整音訊體驗。

除了備受期待的AirPods 4新品之外，PChome 24h購物雙11優惠全面釋出，站上「Apple旗艦館」全系列商品祭出超值折扣與優惠回饋：iPhone 16系列熱銷不斷、持續補貨中，其中最受歡迎的iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max機型更祭出上市以來最殺優惠，像是「iPhone 16 Pro（512GB）直降超過千元」、「iPhone 16 Pro Max（512GB）現折近兩千元」，同時還推出「iPhone 16配件精選組合」以及「iPhone搭配AirPods 3的1+1超值組」，可一次划算入手保護殼貼、行動電源、耳機等周邊配件。雙11期間購買Apple指定品單筆滿萬元還可享有4% P幣回饋（上限888 P幣，限信用卡1/3/6期，限量送完為止）；結帳搭配星展PChome Prime聯名卡雙11回饋活動，以「iPhone 16 Pro Max（512GB）」為例，總計最高可拿8,709 P幣 。

不僅如此，「Super i貼悠遊卡上市紀念版」即日起獨家於PChome 24h購物限量搶先登場，iPhone用戶也可以「嗶」悠遊卡進捷運站。活動期間於站上購買指定iPhone機型，即限量贈送「Super i貼悠遊卡上市紀念版」；此外，於站上Apple旗艦館下單指定商品，也能以299元加購價入手此紀念版，讓iPhone用戶輕鬆體驗便捷支付。