乘坐新體驗！MUJI無印良品新推「空氣沙發、長方形懶骨頭沙發」

說到MUJI無印良品的暢銷商品，就不得不提及懶骨頭沙發，自2004年上市銷售至今，在尺寸及椅套布料上歷經多次改良，常被顧客戲稱為「坐上後就變成懶骨頭的沙發」，由於能依個人喜好隨意放置於居家空間，同時配合身體姿勢調整使用方式，令懶骨頭沙發既像椅子，又像墊子與抱枕，深獲好評與愛用。

MUJI無印良品表示，去年懶骨頭沙發在台銷售量近一萬個，今年聽取顧客心聲後推出全新的長方形款式懶骨頭沙發，不僅可1人獨享，還可多人分享，再加上隨著直立與橫放的擺放差異，更能符合坐、臥、躺等身體曲線；布套則提供芥黃、卡其綠與深藍三種選擇，方便消費者依據居家配色挑選。懶骨頭沙發長方形（本體＋椅套）售價5,980元。

若擔心居家空間不足，也可嘗試另一款適合單人使用的新品「空氣沙發」。空氣沙發分別以座面、腰部、頸部與左右扶手等5個氣囊組成，可隨著空氣的填充量來調整喜歡的坐臥感，為了實現舒適的乘坐感，更在座面氣囊的上、下方放入了2片軟墊，藉由將空氣灌入，創造包覆感良好的乘坐體驗。除了重量輕、移動方便外，空氣沙發也可將內部的氣囊與軟墊取出後，直接將椅套放入洗衣機清洗，不使用時也可快速放氣再進行收納，不占空間，共有灰色、黃色與綠色三種款式，售價2,990元，商品採平整包裝，方便購買後可直接攜帶（商品含包裝重量約6kg）。

趁著懶骨頭沙發、空氣沙發等新品上市，MUJI無印良品提出「無印良品週間」，11月7日至11月20日持MUJI無印良品聯名卡刷卡或出示MUJI passport手機APP累積消費里程，即享全品項結帳再9折優惠。