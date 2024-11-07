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台北喜劇節11月28日開跑 50檔精彩節目看到飽

中央社／ 台北7日電

台灣喜劇界年度盛事，第2屆台北喜劇節來了。由卡米地喜劇俱樂部主辦，不僅有集結呱吉、凱莉、壯壯等演員參與的50檔精彩節目，本屆更邀請6組國際團隊，28日起11天輪番演出。

2024台北喜劇節由「台灣喜劇發源地」卡米地喜劇俱樂部接下續辦重任。卡米地在2007年於台北成立時，是台灣第一家也是唯一一家以喜劇作為主軸的展演場地與製作單位。

創始人張碩修（Social）被稱為「台灣站立喜劇教父」，17年來累積萬場演出，「博恩夜夜秀」曾博恩更是「卡米地脫口秀新人爭霸賽決賽」冠軍，台灣目前有超過百位脫口秀演員，可說是9成以上都是張碩修引領進入台灣站立喜劇的大門。

畢生致力推動喜劇劇場文化的張碩修表示，希望透過台北喜劇節，打造一個全球最大的華語現場喜劇節。

今年節目更加多元，有站立/單口喜劇、喜劇拼盤秀、即興、漫才、相聲、綜藝、魔術、肢體喜劇、音樂喜劇、非語言、小丑等，也有針對青年與親子推出更多節目選擇。

其中超激脫口秀「All Star 不羈夜2024：激度不妥！」更集結呱吉、歐耶、凱莉、壯壯與東區德的集結明星站立喜劇演員陣容。

身兼知名Podcast頻道「百靈果News」主持人的凱莉，她笑說：「印象中『不羈夜』都是男性表演者，這次的看點就是我，女性表演者加入，很開心，希望我能帶給大家截然不同的觀點，和其他4個大男人抗衡。」

特別的是，今年台北喜劇節更國際，邀請來自日本、波蘭、香港、馬來西亞的6組表演團體，語言有中、日、英、台語、廣東話及非語言演出。11月28日至12月8日起將聯合台北主要喜劇俱樂部：卡米地+、23喜劇、月半窩、三咖啡與中影八德演講廳，推出為期11天的喜劇嘉年華。

脫口秀 語言 馬來西亞

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