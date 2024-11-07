跟著韓韶禧玩穿越 Boucheron形象廣告開啟輕奢魔法小徑

2024年只剩倒數兩個月就要翻頁，法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）發表了2024歲末佳節形象廣告「Gates of Wonders」，並邀請包含品牌大使韓韶禧、英國時尚名人Alexa Chung與沙烏地阿拉伯女星Mila Al Zahrani共同入鏡，透過穿戴Quatre、Serpent Bohème和Plume de Paon等系列珠寶，開啟了一扇通往分享、愉悅的歡快大門。

在一系列形象照片中，Boucheron再度發揮了創意與想像力、大玩比例與視覺戲法，像是綠色的蝴蝶結緞帶成為了地面背景，讓Mila Al Zahrani大玩「比例奇蹟」（Scale Marvel），而Alexa Chung則像是擁有了魔法般、以喜悅為動力擺脫了地心引力，透過Quatre與Plum de Paon珠寶，突破了物理與現實的框架，主題聚焦於「顛倒視界」（Upside Down）；最後南韓女神韓韶禧（Han So-Hee）則踏上了一條「魔法小徑」（The Enchanted Path）：在Quatre Classique戒指、Serpent Bohème手鐲或項鍊的陪伴下，點燃魔法、想夢想實踐成真。