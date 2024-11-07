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跟著韓韶禧玩穿越 Boucheron形象廣告開啟輕奢魔法小徑

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron 高級珠寶系列Quatre Radiant白金鑽石項鍊，610萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron 高級珠寶系列Quatre Radiant白金鑽石項鍊，610萬元。圖／Boucheron提供

2024年只剩倒數兩個月就要翻頁，法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）發表了2024歲末佳節形象廣告「Gates of Wonders」，並邀請包含品牌大使韓韶禧、英國時尚名人Alexa Chung與沙烏地阿拉伯女星Mila Al Zahrani共同入鏡，透過穿戴Quatre、Serpent Bohème和Plume de Paon等系列珠寶，開啟了一扇通往分享、愉悅的歡快大門。

在一系列形象照片中，Boucheron再度發揮了創意與想像力、大玩比例與視覺戲法，像是綠色的蝴蝶結緞帶成為了地面背景，讓Mila Al Zahrani大玩「比例奇蹟」（Scale Marvel），而Alexa Chung則像是擁有了魔法般、以喜悅為動力擺脫了地心引力，透過Quatre與Plum de Paon珠寶，突破了物理與現實的框架，主題聚焦於「顛倒視界」（Upside Down）；最後南韓女神韓韶禧（Han So-Hee）則踏上了一條「魔法小徑」（The Enchanted Path）：在Quatre Classique戒指、Serpent Bohème手鐲或項鍊的陪伴下，點燃魔法、想夢想實踐成真。

三人不同主題的形象廣告中也分別聚焦在不同系列的Boucheron珠寶，像是韓韶禧便大量以Serpent Bohème珠寶造型，從靈蛇首轉化而來的橢圓形，陸續幻化為水滴、光線，其中像是一只白金指間戒就有著開放式與不對稱設計、奪目耀眼；Alexa Chung身上最搶眼的則有一副Plume de Paon耳環，仿自孔雀羽毛，生動還原了羽毛的紋理、也將好運隨身攜帶；Mila Al Zahrani的造型則聚焦在Quatre Radiant系列上，大量的白金鑲嵌鑽石加上幾何輪廓，透過鑽石的閃光、將幸運無限延展。

寶詩龍（Boucheron）發表「Gates of Wonders」形象廣告，並邀請包含品牌大使韓韶禧、Alexa Chung與Mila Al Zahrani共同入鏡。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）發表「Gates of Wonders」形象廣告，並邀請包含品牌大使韓韶禧、Alexa Chung與Mila Al Zahrani共同入鏡。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列白金鑽戒，25萬8,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列白金鑽戒，25萬8,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Quatre Classique鑽石耳環，使用黃金、白金和玫瑰金750、棕色PVD，170萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Quatre Classique鑽石耳環，使用黃金、白金和玫瑰金750、棕色PVD，170萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Plume de Paon系列白金鑽石耳環，156萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Plume de Paon系列白金鑽石耳環，156萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列白金鑽戒，54萬5,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列白金鑽戒，54萬5,000元。圖／Boucheron提供
韓韶禧。圖／Boucheron提供
韓韶禧。圖／Boucheron提供
Alexa Chung。
Alexa Chung。

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