全家便利商店APP「隨買跨店取」雙11限時3天閃購！拿鐵現省千元　「康康五」Fami!ce霜淇淋買1送1

迎戰年末購物盛宴雙11，全家便利商店祭出超狂優惠，11月9日至11月11日「全家」APP「隨買跨店取」推出限時閃購， Let’s Café及私品茶最低61折起，11月8日至11月10日「康康五」還有Fami!ce霜淇淋可享買1送1。此外，進入立冬天氣逐漸轉涼，「全家行動購」即日起至11月26日可以低於2折的超甜價購買FamiCollection發熱衣。

「全家」力推史上最狂雙11優惠，本周末「康康五」也享多樣商品同品項買1送1優惠，線上線下皆享好康。「全家」APP「隨買跨店取」11月9日至11月11日推出限時3天閃購，最低61折起，每位會員限購一組，包括Let’s Café大杯經典美式咖啡111杯優惠價3,000元（冷熱不限，兌換期限至2025年11月30日）；Let’s Café大杯經典拿鐵111杯優惠價4,300元（冷熱不限，兌換期限至2025年11月30日，限量5萬組）；Let’s Café'大杯熱卡布奇諾111杯優惠價4,300元（兌換期限至2025年11月30日，限量5萬組）；Let’s Café'大杯熱卡布奇諾11杯優惠價450元（兌換期限至2025年3月31日，限量5萬組）；Let’s Café大杯單品美式咖啡111杯優惠價6,700元（冷熱不限，兌換期限至2025年11月30日）；Let’s Café大杯單品拿鐵111杯優惠價8,000元（冷熱不限，兌換期限至2025年11月30日，限量5萬組）；私品茶55元飲品30杯／65元飲品26杯優惠價1,111元（冷熱不限，兌換期限至2025年7月31日，各限量1萬組）。

此外，即日起至11月26日開啟「全家」APP「隨買跨店取」商品共享功能，若商品成功被共享者兌換即可抽好禮，有機會把111杯Let’s Café大杯特濃拿鐵帶回家。每完成一項商品兌換，即贈送1張抽獎券，換越多抽獎機會越多。

「全家行動購」迎接雙11，推出11元、111元、1,111元、2,111元均一價專區，像是換季必買的FamiCollection發熱衣，11月26日前都可以低於2折的優惠價入手，雙11當天再享免運優惠。

本周末「康康五」11月8日至11月10日於全台「全家」購買Fami!ce霜淇淋、悅氏light鹼性水、農心辣白菜泡菜拉麵，皆可享同品項買1送1優惠。即日起至11月10日「全家」會員購買整串FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙，可享單件369元，等同將近4折促銷優惠（原價840元／24包）。

2024年世界棒球12強賽即將於11月10日正式開賽，看球賽美食不能少。即日起至11月26日「全家」媽媽煮藝冷凍炸、烤物系列可享2件92折、4件88折優惠，無論是台味滿滿的椒鹽鹽酥雞、聚會必備的經典美式雞球、長年熱銷款韓式炸雞，趁優惠一次買齊最划算。此外，11月13日至11月26日冷藏區的媽媽煮藝袋裝炸、烤物同樣享任選2件92折優惠。