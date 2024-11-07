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寶格麗跨界聯手藝術家 捕捉宇宙飄渺的神秘時間
寶格麗（BVLGARI）2024年全新限量版藝術家聯名腕表，由腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與法國藝術家Laurent Grasso 跨界合作，透過傳統腕表的形式，擁抱形上學概念的空間、試圖體現抽象的時間。
聯名腕表以今年歡慶20週年的Octo Finissimo超薄系列為藍本，作為藝術家Laurent Grasso的畫布。過去20年來，這位法國藝術家反覆透過影像、圖像、雕像與裝置藝術，探索漂浮的雙眼、移動的天體、繚繞的雲朵……各種不可見的無形之物，作品瀰漫著令人迷失方向、神秘魔幻的氛圍。
Laurent Grasso以全新的詩意觀點觀察宇宙，將投射出彩虹倒影的雲朵，以網印技術印於表盤上，搭配不斷移動的指針，呼應了他藝術宇宙關乎星體運行的一大主題：雲朵被視為夢幻的某種實體象徵，既超凡又稍縱即逝，懸浮於世俗與天體之間。從表殼到表帶都沉浸在深沉的午夜藍色調之中，隨著光影變化出沈靜天色。藝術家自述：「獨一無二又魔幻的光輝雲朵，化為我的靈感來源。懸浮在空中的粒子與無數凝結的水滴，發散著原始的光線，賦予雲朵醉人的七彩樣貌。這樣的現象，始終非常吸引我，因此我與Fabrizio的對話正是從如何在表盤上重現這樣的光澤。」
Laurent Grasso X Octo Finissimo腕表，是在黃銅表盤與鈦金屬表帶上完整塗覆PVD處理塗層，為午夜藍色調打造均勻的霧面加工效果，再藉由以金屬色素網板印刷的方式為雲朵上色，表殼背面有藝術家本人的簽名。表款全球限量發行200只，搭配獨有的優雅藍色外盒，內側鐫刻Laurent Grasso簽名以及寶格麗標誌。
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