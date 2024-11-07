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墾丁凱撒攜手 LITZMO 推「南島騎行．碳為觀止」體驗計劃

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
墾丁凱撒大飯店攜手精品動能電輔車品牌LITZMO合作，於全台首度推出「南島騎行．碳為觀止」體驗計劃。照片／業者提供
墾丁凱撒大飯店攜手精品動能電輔車品牌LITZMO合作，於全台首度推出「南島騎行．碳為觀止」體驗計劃。照片／業者提供

為提供旅客多元的度假體驗，墾丁凱撒大飯店攜手精品動能電輔車品牌LITZMO合作，於全台首度推出「南島騎行．碳為觀止」體驗計劃，即日起至2024年12月31日凡預訂逸享凱撒一泊二食住房專案，不限房型即可搶先體驗LITZMO最新EM-05系列碳纖電動輔助自行車，提供旅人探索恆春半島的絕佳提案。

活動期間訂房並完成入住的旅人，更可參加南島騎行抽獎活動，活動將抽出一名幸運兒可獲得最大獎75,000元的EM-05碳纖電動輔助自行車1台。

墾丁凱撒大飯店表示，永續旅遊已成為趨勢，愈來愈多旅客選擇對環境友善的方式規劃出遊行程。為讓旅遊更貼近土地與自然，特攜手精品動能電輔車品牌LITZMO合作，邀旅人化身山海中的風格玩家。LITZMO精品動能電輔車，一體成型的碳纖維設計結合幾何外型車架，不只兼具車體結構穩定性與人體工學舒適度，搭配質感十足的時尚車色，一推出便榮獲2022年德國Red Dot設計獎項及iF設計獎肯定。

墾丁凱撒推出的逸享凱撒一泊二食住房專案，專案可選擇入住遠眺海景或山景，擁有25坪寬敞起居空間的「豪華套房」，或是隱身樹林花叢間，自帶私人專屬花園及Jacuzzi按摩浴池的「豪華花園套房」，到佔地150坪，坐擁私人庭院、花園泳池、發呆亭及交誼廳的「獨棟VILLA」。入住期間更可搶先體驗LITZMO碳纖電動輔助自行車，以低碳騎行方式探訪恆春美景。

不僅如此，還享有全方位VIP 級禮遇，包括不必排隊等候享有禮賓專人1對1辦理住宿登記、優先保留餐廳景觀座位、專屬停車位、豐富的Mini Bar飲品及LITZMO官網獨家購車95折優惠折扣。

墾丁 自行車

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