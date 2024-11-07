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古坑台灣咖啡節活動周末登場 今天在北車買台鐵便當有驚喜

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
雲林縣古坑鄉公所11月9日至10日將舉辦「2024台灣咖啡節古坑續曲在華山」主題活動，今於台鐵台北車站舉行記者會。記者周湘芸／攝影
雲林縣古坑鄉公所11月9日至10日將舉辦「2024台灣咖啡節古坑續曲在華山」主題活動，今於台鐵台北車站舉行記者會。記者周湘芸／攝影

雲林縣古坑鄉公所11月9日至10日將舉辦「2024台灣咖啡節古坑續曲在華山」主題活動，今天於台鐵台北車站舉行記者會，並提供前1500名買台鐵便當的民眾，將古坑精品咖啡濾泡包帶回家，另有10名民眾可獲得「2024台灣咖啡節古坑續曲精品咖啡禮盒」。台鐵公司董事長杜微指出，未來希望台鐵便當有機會跟古坑咖啡合作，並推出「古坑台鐵咖啡」。

杜微表示，他26年前在汐止站當站長時，曾有底下的人說要離職回古坑種咖啡，現在對方不只種咖啡，還開了一家精品咖啡店，讓他印象深刻。台鐵除疏運及資產開發外，最有名的就是台鐵便當，但台鐵便當目前還缺一角，應該要有同等級的飲品搭配，這次跟古坑咖啡合作，未來也有可能推「古坑台鐵咖啡」，明年鐵路便當節也將邀請古坑咖啡參加。

古坑鄉公所以「就是愛古坑精品咖啡」為主軸，11月9日起於古坑鄉華山國小舉辦「2024台灣咖啡節古坑續曲在華山」主題活動，將10家世界級獲獎及代表古坑咖啡歷史的精品咖啡帶至現場，今也提前於記者會後，提供台北車站1500名買台鐵便當的民眾古坑精品咖啡濾泡包。

雲林縣古坑鄉公所11月9日至10日將舉辦「2024台灣咖啡節古坑續曲在華山」主題活動，今於台鐵台北車站舉行記者會。記者周湘芸／攝影
雲林縣古坑鄉公所11月9日至10日將舉辦「2024台灣咖啡節古坑續曲在華山」主題活動，今於台鐵台北車站舉行記者會。記者周湘芸／攝影

古坑 台鐵 咖啡店

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