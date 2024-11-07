T-Shopping高鐵線上購全站免運 抽高鐵假期雙人自由行

台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」即日起至11月11日推出「T-Shopping高鐵線上購」感恩慶大回饋，活動期間下單即享全站不限金額免運優惠，還有機會抽中高鐵假期雙人二日自由行；此外，今天上午11時起，在網站開賣「高鐵x萬國通路限量超值旅行福箱」，每組福箱售價5000元，限量50組。

高鐵公司指出，「T-Shopping高鐵線上購」是高鐵TGo會員專屬的購物平台，高鐵TGo會員購票乘車每消費20元即可累積1點，會員點數除可折抵車票或兌換點數365商品，即日起也可用於「T-Shopping高鐵線上購」消費折抵，另也新增行動支付LINE Pay與Apple Pay服務，11月18日至11月30日使用LINE Pay支付加贈100元購物金。

高鐵公司也說，今天上午11時起開賣「高鐵x萬國通路限量超值旅行福箱」，包含萬國通路KK63超輕量防爆拉鍊箱24吋（茱萸粉款）、皮革經典迷你包組、環保傘、行李吊牌、手提束口袋及造型領巾，另加碼贈送標準車廂免費乘車券1張。

高鐵公司表示，「T-Shopping高鐵線上購」近期最夯的是「高鐵x源源鋼藝聯名HIDING iN飲料杯」，750ml容量的黑色杯身，杯子具長效保冰功能及一開即喝的連動吸管設計，原價1380元，感恩慶期間優惠價1280元，二入優惠價2500元。