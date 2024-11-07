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這才是SOGO周年慶標準風景「破萬人潮」排隊進場血拼

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO台北店周年慶第一天，開店前吸引上萬排隊人潮。記者江佩君／攝影
SOGO台北店周年慶第一天，開店前吸引上萬排隊人潮。記者江佩君／攝影

受到出國潮與颱風影響，今年周年慶市場普遍受影響，讓11月做周年慶的遠東SOGO觀望市場狀況，也坦言「會怕」。SOGO台北店今天周年慶第一天，營業主管們看到11點開店前激出萬人排隊人潮，終於鬆一口氣並說「這才是SOGO周年慶的儀式感。」黃晴雯也特別穿上紫色和服迎賓，她說「台灣百貨密度世界第一高，SOGO要認真把生意做好，創造難忘的消費體驗」。

今天除了SOGO台北店展開周年慶，同時還有新光三越Diamond Towers加入，黃晴雯表示，「同業加入是東區好事，新光三越Diamond Towers開幕後，也帶動復興館人流增加26%。今年大家都說消費者感覺比較低迷，但台灣購買力仍比大陸、韓國好，其實今年市場只是回復到疫情前正常的狀況。」

SOGO資深營業副總吳素吟分析，受到出國潮與颱風影響，10月的周年慶市場普遍人潮下降，今年電商生意也不好，狀況跟實體通路一樣，因為消費者把預算花在旅遊玩樂上面，消費預算勢必有轉移，加上10月天氣還不夠熱，消費者沒有出手買秋冬商品的欲望。加上今年預購狀況也不如預期，在SOGO周年慶正式展開前，確實有擔心今年狀況。

今天SOGO周年慶第一天，距離忠孝館開店前10分鐘，捷運站手扶梯已經排滿人潮，走上地面，排隊人潮已多到要排到馬路。吳素吟表示，人流至少要到11點15分才能消化完。

SOGO台北店周年慶第一天，開店前吸引上萬排隊人潮。記者江佩君／攝影
SOGO台北店周年慶第一天，開店前吸引上萬排隊人潮。記者江佩君／攝影

SOGO 周年慶 消費者

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