漢堡王「火烤牛肉堡買1送1」！Pasta Hut買麵送比薩

迎接雙11，「漢堡王」將於11月11日至11月15日期間，連續5天推出「買1送1」優惠，包括「三層火烤牛肉堡」、「雙層火烤牛肉堡」均享買1送1，最高現省139元。另外11月18日，「安格斯牛肉堡」系列，可享「任選2個6折」的限時優惠，原價單個145元，優惠價2個174元。

除此之外，漢堡王自11月8日至11月21日，也推出限定優惠券，其中包括「原味華堡＋辣味華堡189元」、「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡199元」、「火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡111元」等雙堡組合，另外還有「10塊雞塊＋6塊雞塊99元」、「大份辣薯球＋小份辣薯球59元」等點心組合，共計8種方案可以選擇。

必勝客義式飯麵子品牌「Pasta Hut」推出全新「激省系列」，並宣布「義大利直麵」重新回歸市場。新登場的「激省系列」共有4種品項，原價為139元，為慶祝新品上市，即日起至12月底前，「番茄肉醬起司麵」優惠價99元、「蒜香培根起司麵」優惠價119元、「奶油燻雞起司麵」優惠價119元、「奶油燻雞燉飯」優惠價119元。