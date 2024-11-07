河道垃圾9成塑膠 知名飲料品牌都上榜 環團籲大廠減塑

環保團體綠色和平東亞分部今天發布「東亞河川塑膠垃圾品牌檢視」調查，結果發現台灣、南韓、香港河川垃圾有9成都是塑膠材質，進一步分析塑膠垃圾品牌，統一企業、LOTTE樂天、維他奶分別占據台灣、南韓、香港各地品牌塑膠垃圾數量第一，都是在地最主要的飲料製造商，而國際品牌可口可樂也同時出現在各地前三。

綠色和平東亞分部台北、首爾、香港辦公室今年執行區域調查，擇定三地指標性且具生態價值的河川，包含台灣的淡水河、曾文溪，韓國的漢江及香港的林村河、貝澳河。依據河川流域特性及人力可達性，調查方法有所不同；台灣及香港為人力採集、計算與檢視河川廢棄物品牌，韓國為空拍影像搭配AI辨識；三地聯合調查共計動用逾300人次，檢視3萬1250件垃圾，其中有2萬8481件為塑膠垃圾，占比達91.1%。

世界各地推動一次性塑膠的禁限用法令已經多年，綠色和平東亞分部台北辦公室減塑專案負責人張凱婷表示，阻礙減塑進展的主要挑戰之一，就是難以指認塑膠產品的來源和其生產者。從城市製造的垃圾，仍經由河流帶往下游及海洋，進一步影響人體與水循環健康。

根據台灣調查結果，可辨識品牌資訊的塑膠垃圾中，最多來自統一企業（19.3%），其次為維他露（7.5%），第三名為國際品牌太古可口可樂（5.4%）。統一企業是台灣最大的飲料製造商，其熱銷的品項像是茶裏王、麥香及純喫茶，同屬於統一集團的統一超商是全台最大的連鎖便利商店、近7000家門市。

香港河川塑膠品牌垃圾數量的前三名分別為維他奶國際、太古可口可樂以及屈臣氏集團（香港）；韓國則是LOTTE樂天、可口可樂以及동아오츠카（Dong-A Otsuka），都是在地最主要的飲料品牌商，而全球最大的飲料品牌商可口可樂，更是在三地河川塑膠垃圾品牌中位列前三。

聯合國全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）第5輪談判會議本月25日在於韓國釜山進行，綠色和平藉由本次調查統計河川垃圾種類及品牌檢視（Brand audit），在《全球塑膠公約》談判前要求飲料品牌商負起減塑責任。

綠色和平全球塑膠公約代表團成員金娜拉表示，期待全球塑膠公約納入塑膠減產，將使全球塑膠公約成為更強而有力的公約，並期待政府訂出由上而下的規範，綠色和平也已經開始與政府、企業展開對話，希望他們不僅提出廢棄物管理，也要提出減塑政策以及重複填裝相關作為。

張凱婷表示，這些大型品牌責無旁貸，應立即採取減塑行動，規畫轉用至重複使用的系統，才能改變他們的品牌垃圾占據河道的現況。政府也應加強引導飲料品牌商轉成重複使用的模式，並搭配相關的時程表，使塑膠汙染得以控制。