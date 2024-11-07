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香奈兒香港辦大秀神仙組合 GD權志龍、周潤發都來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒品牌大使權志龍（G-Dragon）出席香奈兒度假系列大秀活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使權志龍（G-Dragon）出席香奈兒度假系列大秀活動。圖／香奈兒提供

今年五月在南法馬賽舉辦的香奈兒2024/25 Cruise度假系列大秀，日前移師香港，於11月5日假將軍澳的香港知專設計學院（Hong Kong Design Institute）廊道舉辦。

香港是向亞洲及全世界敞開大門的國際大都會，在電影、音樂、舞蹈、藝術與設計等領域皆擁有豐富的文化傳承。為促進香港與國際創作圈之間的交流、對話及傳承，香奈兒選址香港，透過大秀與一系列跨越不同領域的藝文活動，展現品牌與香港之間的深厚連結，並宣布將與香港知專設計學院展開為期三年的合作計畫，表達深耕香港時尚生態圈的決心。

此次發表的香奈兒2024/25 Cruise度假系列以運動、日常生活及各種展現動態活力元素為設計靈感，蘊含各式各樣的香奈兒品牌符碼、海洋與都會元素。向來致力於教育、創作與傳承的香奈兒品牌，透過舉辦大秀及相關活動，希望能提供更多學生接觸時尚生態圈的機會，更鼓勵彼此交流對話，同時在設計與工藝領域培養關鍵技能，累積更豐富扎實的經驗。

●跨文化領域對談

當日早上，共有來自香港時尚、藝術、設計與管理學院的550多名學生出席CHANEL Talk，與香奈兒服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky互動討論，主題涵蓋香港創作圈的發展、旅行與邂逅如何啟發創作的靈感，以及支持新銳人才的需求。香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、品牌好友奧黛麗迪萬、袁澧林等人也都特地出席。

兩位學生也在論壇上分享了他們參與於香港知專設計學院藝廊空間舉辦的「Imagine an Elsewhere」展覽的經驗。該展覽由學院主辦、香奈兒贊助，匯聚由香港知專設計學院建築、室內與產品設計、傳媒設計、數位媒體以及時尚與視覺形象設計的35名學生，為此次展覽創作的16件作品。這項別具意義的展出將於2024年11月7日至12月31日對外開放給大眾欣賞。

●大秀融合豐富活動

傍晚的大秀開始前，會場入口的沈浸式空間中放映短篇電影《Modern Flirt》，為這次於香港的走秀揭開序幕。這部作品是由法國導演奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）特別為此次盛會創作、香港女演員袁澧林（Angela Yuen）與法國演員Benjamin Voisin擔綱演出。

晚間大秀開始前，「Radio CHANEL」廣播特別企劃則於香港知專設計學院前廣場展開。由香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、記者暨製作人Géraldine Sarratia以及教授暨DJ黃志淙博士聯合主持，邀請大秀嘉賓如香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲等人，以及演員周潤發、攝影師夏永康等眾多具影響力的文化人士與香港新銳藝術家交流對談。

大秀結束後，品牌於邵氏影城（Shaw Studios）舉辦秀後派對，創作歌手Angèle與Sébastien Tellier首度同台組成二重唱組合，舞蹈表演則由香港舞者、馬賽國立芭蕾舞團（Ballet National de Marseille）(LA)HORDE以及演員暨香奈兒好友許恩怡特別演出，為一天熱鬧的活動畫上完美句點。

特地訪港共襄盛舉的香奈兒品牌大使除了潘妮洛普克魯茲、Angèle、卡洛琳德麥格雷特等人，還有權志龍（G-Dragon）、惠特妮皮克（Whitney Peak）、茱蒂蒙瓊查容蘇因、以及宮澤冰魚。香港與亞洲各地文藝界的重要人士如周潤發、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、陳柏霖等眾人也都熱情與會。

香奈兒2024/25 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲出席香奈兒度假系列大秀活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲出席香奈兒度假系列大秀活動。圖／香奈兒提供
陳柏霖出席香奈兒度假系列大秀活動。圖／香奈兒提供
陳柏霖出席香奈兒度假系列大秀活動。圖／香奈兒提供
香奈兒度假系列大秀秀後派對舞蹈演出。圖／香奈兒提供
香奈兒度假系列大秀秀後派對舞蹈演出。圖／香奈兒提供
2024年11月5日星期二，香奈兒 2024/25 Cruise度假系移師香港登場。圖／香奈兒提供
2024年11月5日星期二，香奈兒 2024/25 Cruise度假系移師香港登場。圖／香奈兒提供
袁澧林出席香奈兒度假系列大秀活動。圖／香奈兒提供
袁澧林出席香奈兒度假系列大秀活動。圖／香奈兒提供
香奈兒於今年五月發表的2024/25 Cruise度假系列於香港將軍澳的香港知專設計學院廊道舉辦大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒於今年五月發表的2024/25 Cruise度假系列於香港將軍澳的香港知專設計學院廊道舉辦大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲與權志龍。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲與權志龍。圖／香奈兒提供
大秀當日早上舉辦的對談活動。圖／香奈兒提供
大秀當日早上舉辦的對談活動。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25 Cruise度假系列蘊藏香奈兒品牌符碼、海洋與都會元素，以及迷人的運動風格魅力。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25 Cruise度假系列蘊藏香奈兒品牌符碼、海洋與都會元素，以及迷人的運動風格魅力。圖／香奈兒提供
香奈兒於今年五月發表的2024/25 Cruise度假系列於香港將軍澳的香港知專設計學院廊道舉辦大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒於今年五月發表的2024/25 Cruise度假系列於香港將軍澳的香港知專設計學院廊道舉辦大秀。圖／香奈兒提供
周潤發出席香奈兒度假系列大秀活動。圖／香奈兒提供
周潤發出席香奈兒度假系列大秀活動。圖／香奈兒提供
攝影師夏永康參與Radio CHANEL廣播特別企劃。圖／香奈兒提供
攝影師夏永康參與Radio CHANEL廣播特別企劃。圖／香奈兒提供
香奈兒度假系列大秀秀後派對上創作歌手Angèle與Sébastien Tellier同台演出。圖／香奈兒提供
香奈兒度假系列大秀秀後派對上創作歌手Angèle與Sébastien Tellier同台演出。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使惠特妮皮克參與Radio CHANEL廣播特別企劃。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使惠特妮皮克參與Radio CHANEL廣播特別企劃。圖／香奈兒提供
香奈兒於今年五月發表的2024/25 Cruise度假系列於香港將軍澳的香港知專設計學院廊道舉辦大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒於今年五月發表的2024/25 Cruise度假系列於香港將軍澳的香港知專設計學院廊道舉辦大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒 香港

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