冰淇淋買1送1！鬍子爺爺聯名3品牌　滿滿卡士達系甜點

繼日前推出新口味泡芙後，連鎖泡芙品牌「beard papa's」今年秋冬攜手「COLD STONE酷聖石」、「馬祖新村」、「筑前屋」等三個品牌，以招牌卡士達出發，打造「卡士達焦糖脆脆」、「卡士達焦糖麻糬」兩款特色冰品，還有卡士達車輪餅、卡士達千層卷等不同甜點，帶給甜點控豐富的香甜選擇。COLD STONE為慶祝新品上市，還有冰淇淋買1送1等一系列優惠。

11月15日起，beard papa's與「馬祖新村」合作，聯名推出2款車輪餅，標榜以冰涼滑順的內餡，帶來全新的口感。「香草卡士達」使用卡士達內餡，並添加香草籽增添香氣，餅皮還烙有鬍子爺爺的臉部圖案。另款「卡士達巧克力脆片」特別加入巧克力脆片，讓口感更加豐富多層次。每顆45元起。

隨著日本人氣居酒屋「やきとん 筑前屋」正式登台，開幕期間攜手鬍子爺爺，聯名推出「卡士達千層捲」，將柔軟的可麗餅餅皮，搭配beard papa's招牌卡士達醬作為內餡，質地細膩滑順，每份120元，自11月15日起販售。

11月8日至12月26日期間，beard papa's與COLD STONE酷聖石聯名推出2款卡士達系列冰品「卡士達焦糖脆脆」、「卡士達焦糖麻糬」。兩款皆使用beard papa's卡士達原料，更添加香草籽增添香氣。其中「卡士達焦糖脆脆」將卡士達冰淇淋拌入酥脆塔殼、焦糖醬，上層則有beard papa's泡芙脆脆常溫餅乾，外層裹有脆焦糖，具有豐富口感；「卡士達焦糖麻糬」將卡士達冰淇淋拌入乳酪丁、焦糖醬，上層則有日式大福皮，整體有著甜鹹交織的風味，每杯160元起。

聯名期間凡點購「卡士達焦糖脆脆」或「卡士達焦糖麻糬」即贈beard papa's優惠券1張，憑券至beard papa’s全台門市單筆消費滿130元，即贈「日式香草泡芙」1顆，送完為止。點購beard papa's系列冰品，還可獲得鬍子爺爺造型插卡，可獲得DAY TO LIFE購物商城購物金50元。