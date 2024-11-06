大閘蟹、香箱蟹、鱈場蟹入饌！「Circum-」蟹宴上桌

進入食慾之秋，也是秋蟹正肥之時。獲得2024年米其林一星的「Circum-」，本季延續中法融合的料理概念，運用大閘蟹、花蟹、香箱蟹等多款蟹種，推出期間限定套餐「蟹宴 Crab Soirée」，讓饕客們能夠細細品嚐秋蟹之美。

Circum-此次打造的「蟹宴Crab Soirée」中，擔任開場的「黏黐黐」，靈感源自澳門的水蟹粥，以鮮甜蟹肉與烘乾的香箱蟹籽作為配料，注入以台灣米、蟹殼、雞湯熬煮的湯汁，再以白胡椒、香油點綴，呈現純粹且溫潤的滋味。古人常以琥珀來形容螃蟹的色澤和美酒的光澤，「琥珀光」即是從李白的詩句中發想，將越光米拌入鎮江黑醋、白醋與雞油，鋪上以30年花雕酒、茅台與中藥材醃漬的大閘蟹肉、蟹膏與蟹黃，同時能夠享受蟹肉甜鮮與芳醇酒香。

自古有著「咬春」的習俗。主廚所設計的「咬秋」，外層選用港式黃方皮，裹入特選鱈場蟹肉、蟹膏與醃製茗荷，酥炸至外層輕盈薄脆上桌，並以白鎮江醋凝凍點綴。除了蟹肉與蟹膏的鮮美之外，茗荷與醋凍也帶來清新層次。另道「風和日暄」選用日本松葉蟹肉，拌入日本黃柚、酢橘、昆布柴魚及清酒製成的清爽酸甜凝凍，再於上層鋪滿松葉蟹腿，具有明亮的日式情調。

外型宛若秋菊的「天邊掛」，選以松葉蟹、新鮮蝦漿與冬季盛產的冬筍調和，綿密細緻中帶有冬筍的脆爽，同時淋上由金華火腿、蔘鬚與黃耆熬煮的雞湯，藉此平衡蟹肉寒性，呈現秋日滋味。靈感來自夜市沙茶螃蟹的「如織」，選用日本香箱蟹蟹肉、蟹膏及蟹籽為主角，搭配綠捲生菜與紅包心生菜，以及特製沙茶美乃滋與巴薩米克醋調味。特製的螃蟹造型脆餅，也增添了可愛童趣與口感。