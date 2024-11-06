國泰航空致力凈零碳排 可持續航空燃油承諾用量創新高

國泰航空自2022年推出企業可持續航空燃油計劃後，今年迎來計劃推出至今最大的參與機構德鐵信可（DB Schenker）與德迅集團（Kuehne+Nagel），並有殷拓集團（EQT）、瑞士寶盛與Lenton Group加入，讓計劃的參與機構增至15家。國泰航空表示，企業可持續航空燃油計劃不斷取得重大進展，除了加入新伙伴亦創下一個又一個的新里程，今年可持續航空燃油的承諾使用量亦創新高。

國泰集團行政總裁林紹波指出，國泰企業可持續航空燃油計劃踏入第三年，規模不斷擴大，並成為集團引領航空業減碳的重要支柱之一。隨著計劃獲更多企業和貨運客戶的鼎力支持，國泰將繼續在環球網絡中擴大可持續航空燃油的使用，讓顧客在搭乘航班或使用航空貨運服務時能促進減少排放。

國泰集團表示，計劃成員承諾今年共使用2,650噸的可持續航空燃油，碳排放量減幅按年上升3倍至約8,060噸。在使用新能源推動的飛機可以廣泛商業應用前，可持續航空燃油被視為航空業運作中最重要的減碳方案，視乎所採用的技術及材料，可持續航空燃料相對於傳統飛機燃料能減少超過80％生命周期的碳排放。

國泰航空是全球首批及亞洲第一家承諾於2030年將可持續航空燃油使用量提升至總燃油消耗10％水平的航空公司。自此，國泰航空先後在香港國際機場和其他海外機場成功為航機加注可持續航空燃油。也感謝香港機場管理局、友邦保險、中菲行國際物流集團、近鐵國際貨運等合作夥伴長期以來的支持。