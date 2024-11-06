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PALLADIUM防水靴6款柔霧新色 機能包滑板桌7-11快閃開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
PALLADIUM以深入城市角落為靈感，攜手7-ELEVEN推出CITY SAFARI城市漫遊系列鞋包組合。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM以深入城市角落為靈感，攜手7-ELEVEN推出CITY SAFARI城市漫遊系列鞋包組合。圖／PALLADIUM提供

法國軍靴品牌PALLADIUM經典法式軍靴回歸，全新橘標防水COATED ZIP系列以純色簡約風格呈現。另外，還聯手7-ELEVEN以CITY SAFARI概念推出全新城市漫遊鞋包系列，同系列城市漫遊機能潮流包袋與潮流滑板桌於7-ELEVEN獨家販售，即起在7-ELEVEN於期間限定內不限金額消費加購，就可以把機能潮流後背包、機能潮流側背包與潮流滑板桌帶回家。

PALLADIUM持續將機能風格與城市場景揉合，11月以CITY SAFARI概念推出全新城市漫遊鞋包系列。經典法式軍靴回歸推出全新橘標COATED ZIP系列防水靴，匯聚冷暖色調與大地色推出6款全新柔霧色系帶來純色簡約風格，除了不敗款式永夜黑及塵埃棕，還同時釋出沙漠色、棕櫚綠、冰河灰及櫻花粉。低飽和色系減輕了秋冬穿搭的沉悶感，為整體造型注入輕盈活力。

橘標防水靴COATED ZIP系列在設計細節中兼顧機能與實用，鞋底採用PALLADIUM經典飛機輪胎橡膠大底，鞋面則由符合環保標準LWG金級認證的皮革打造而成，結合WATEERPROOF PLUS橘標等級防水性能，更配有側邊拉鍊設計，實現隨時輕鬆穿脫，內置的蜂巢式彈力透氣鞋墊賦予鞋底舒適度。

即起至11月17日的7-ELEVEN精品快閃購活動，PALLADIUM推出兩款機能潮流包款及潮流滑板桌，20L大容量機能潮流後背包有永夜黑和潮流灰兩種顏色選擇；斜背隨身側背包則推出永夜黑、潮流灰及沙漠色，容量輕巧方便攜帶，全系列包款皆以防潑水面料製作，並與全新的橘標防水靴COATED ZIP系列採用同色設計，鞋款與包款色彩相呼應。

全新橘標防水靴COATED ZIP系列以單色系MONOTONE設計推出多款帶有霧感、低飽和度的法式柔霧色系，每雙售價3,580元。圖／PALLADIUM提供
全新橘標防水靴COATED ZIP系列以單色系MONOTONE設計推出多款帶有霧感、低飽和度的法式柔霧色系，每雙售價3,580元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM聯手7-ELEVEN推出CITY SAFARI城市漫遊系列及同色鞋包組合。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM聯手7-ELEVEN推出CITY SAFARI城市漫遊系列及同色鞋包組合。圖／PALLADIUM提供
20L大容量機能潮流後背包，前方的織帶設計可攜掛滑板桌。圖／PALLADIUM提供
20L大容量機能潮流後背包，前方的織帶設計可攜掛滑板桌。圖／PALLADIUM提供

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