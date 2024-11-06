40年前沒買到？芝柏Casquette 2.0腕表限量回歸手刀搶

懷舊又科幻的前衛設計，常給人過去與未來交錯的時間融合奇異感受。瑞士高級鐘表品牌芝柏表（Girard Perregaux）曾推出過一只取經自1970年代的Casquette 2.0限量表並火速完售，品牌近日再推出Casquette 2.0的鈦金屬版本，限量820只，再度成為收藏家與愛好者間的火熱話題。

數字顯示、電子螢幕，完全跳脫傳統高級鐘表以機械為獨尊的本位，Casquette 2.0限量的原型作曾短暫在1976年至1978年推出，僅生產8,200只。表款之所以成為經典，正因為從汽車儀表板得到靈感、擁有不規則的幾何表殼，並僅能從手表的側邊一側讀取時間、造型感強烈。

芝柏先前也曾和法國時尚品牌Saint Laurent合作推出一只Casquette聯名款，限量100只並在全世界火速秒殺，此後再推出Casquette 2.0的陶瓷與五級鈦金屬版本同樣迅速完售。2024年的Casquette 2.0腕表則使用了二級鈦金屬，同樣使用數位液晶顯示，但新一代的GP03980機芯，將能顯示小時、分鐘、秒鐘、星期、日期、月份以及年份顯示，同時再「加碼」計時功能、第二時區與「私密日期」功能。