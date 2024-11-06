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40年前沒買到？芝柏Casquette 2.0腕表限量回歸手刀搶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GP03980機芯，將能顯示小時、分鐘、秒鐘、星期、日期、月份以及年份顯示，同時再「加碼」計時功能、第二時區與「私密日期」功能。圖／Girard Perregaux提供
GP03980機芯，將能顯示小時、分鐘、秒鐘、星期、日期、月份以及年份顯示，同時再「加碼」計時功能、第二時區與「私密日期」功能。圖／Girard Perregaux提供

懷舊又科幻的前衛設計，常給人過去與未來交錯的時間融合奇異感受。瑞士高級鐘表品牌芝柏表（Girard Perregaux）曾推出過一只取經自1970年代的Casquette 2.0限量表並火速完售，品牌近日再推出Casquette 2.0的鈦金屬版本，限量820只，再度成為收藏家與愛好者間的火熱話題。

數字顯示、電子螢幕，完全跳脫傳統高級鐘表以機械為獨尊的本位，Casquette 2.0限量的原型作曾短暫在1976年至1978年推出，僅生產8,200只。表款之所以成為經典，正因為從汽車儀表板得到靈感、擁有不規則的幾何表殼，並僅能從手表的側邊一側讀取時間、造型感強烈。

芝柏先前也曾和法國時尚品牌Saint Laurent合作推出一只Casquette聯名款，限量100只並在全世界火速秒殺，此後再推出Casquette 2.0的陶瓷與五級鈦金屬版本同樣迅速完售。2024年的Casquette 2.0腕表則使用了二級鈦金屬，同樣使用數位液晶顯示，但新一代的GP03980機芯，將能顯示小時、分鐘、秒鐘、星期、日期、月份以及年份顯示，同時再「加碼」計時功能、第二時區與「私密日期」功能。

表款將從即日起至11月14日起，先提供VIP優先訂購，此後再於部分GP芝柏表精品店、品牌官方授權零售店限量販售，全球限量820只，價格店洽。

Casquette 2.0限量表不規則的幾何表殼，從1970年代的汽車儀表板得到靈感。圖／Girard Perregaux提供
Casquette 2.0限量表不規則的幾何表殼，從1970年代的汽車儀表板得到靈感。圖／Girard Perregaux提供
Girard Perregaux芝柏Casquette 2.0限量表，價格店洽。圖／Girard Perregaux提供
Girard Perregaux芝柏Casquette 2.0限量表，價格店洽。圖／Girard Perregaux提供
封閉式底蓋刻有芝柏表廠所在地La Chaux-de-Fonds字樣，強調瑞士老廠的信譽聲望。圖／Girard Perregaux提供
封閉式底蓋刻有芝柏表廠所在地La Chaux-de-Fonds字樣，強調瑞士老廠的信譽聲望。圖／Girard Perregaux提供

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