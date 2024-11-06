SOGO周年慶11月7日啟動 美妝、精品、家用、服飾優惠攻略

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每年作為連鎖百貨壓軸出場的遠東SOGO台北店，SOGO依然秉持「辦桌不怕客人吃」的傳統，11月7日起至11月18日12天周年慶優惠上好上滿，加上今年還有強強聯手的全新聯名卡「中國信託SOGO聯名卡」上市助力、獨享4%回饋無上限，在回饋面雙雙加乘，合併最高14%回饋。加上為了力拚出國潮，各業種今年回饋也飆出新高，平均回饋逾20%，換句話說，今年SOGO周年慶不管買什麼，用中信SOGO聯名卡直接拿最高回饋，遠東SOGO董事長黃晴雯也喊話，「今年SOGO目標就是要打敗出國買」。

此外，SOGO App會員購物前別忘了打開手機還有周年慶限定6,400元電子折價券，指定業種單筆滿3,000元可現折300元。

★SOGO周年慶必買重點

化妝品、香氛「首度」推出單日單櫃滿3,000元送500元

忠孝館、復興館聯手，帶來台北東區最完整的Beauty品牌陣容，化妝品單日單櫃滿6,000元送800元（600元周年慶電子抵用券＋100元特別優惠券＋100元餐飲優惠券)，今年更「首度」推出彩妝、香氛單日單櫃滿3,000元送500元（300元周年慶電子抵用券＋100元特別優惠券＋100元餐飲優惠券）。

精品美妝當道，「美妝天后宮」忠孝館今年再添「GUCCI Beauty」豐富陣容，此外，首3日忠孝館再推全台獨家8大品牌明星組合現折1,000元、最低3折入手；5,000組特惠組加送10%商品券，最高回饋26%，以及「正港雙11」買正貨送正貨達3,600組，主打超有感優惠。復興館也有化妝品獨家組合再加送500～1,300元SOGO電子商品券，最高回饋27%；精品香氛推出百款限量耶誕禮盒。敦化館頂級保養優惠組，最高回饋逾16%。

國際精品用聯名卡回饋最多比國外買還便宜

SOGO台北店指定國際精品滿2萬送2,000元電子抵用券，復興館、敦化館、二樓指定精品珠寶滿3萬送1,200元、滿5萬送2,500元電子抵用券，同樣使用中信SOGO聯名卡再獨享4%回饋無上限，SOGO精品主管指出，今年用聯名卡買精品回饋最高，以香奈兒經典包11.12為例，周年慶回饋加總可現省3萬多，也比在日本買還便宜數千元。

復興館今年除了迎來升級版的「歐美時尚大道」、「四大精品女鞋一次到位」，精品三大天王都有大計畫，周年慶前率先是Louis Vuitton完成擴大升級、開出全新三層樓店型；香奈兒限時概念店也在三樓展開，完整一至三樓全新店型預計明年第四季完工；愛馬仕也預計在12月於3樓擴增VIP室，完整三層樓店裝預計在2026年第一季完成。

3C、家電、鍋具、寢具優惠層層加疊

隨著購屋潮帶動的家用、家電採購需求，以及家電汰舊換新，趁著周年慶高回饋購入最划算。SOGO推出中國信託卡友獨享寢具、鍋具滿6,000元送600元SOGO電子抵用券，另有樓層聯合滿額贈與特別回饋，優惠層層加疊，不怕優惠內容太多太複雜，最懂優惠內容的專櫃人員，結帳時自然會幫顧客一一把能拿的優惠算進去。每年都吸引消費者秒殺兌換的頂級消費禮，今年同樣大手筆要送出iPhone 16、MacBook Air 13吋、dyson吹風機、PHILIPS LatteGo雲朵拿鐵機等。

忠孝館按摩椅最高享54％回饋，像是OGAWA AI智能大師椅原價25萬8,000元、特價18萬8,000元，再送價值34,900元的三星65吋Cystal UHD電視、限量10台。忠孝獨家推出「家電1＋1」象印多功能微波爐EVERINO原價28,500元，特價19,990元，再贈多功能智慧烘乾機＋贈品2件組＋2,000元商品券、限量15台。復興館推出新青安成家專案，於家電品牌單櫃滿15萬出示新青安貸款證明，再送Panasonic 6人份桌上型洗碗機。

男女裝、女鞋刷中信卡滿6000送600

復興館迎來17年來最大規模改裝，4、5樓櫃位全面升級，匯集國際知名女裝、輕奢飾品將帶來43款周年慶獨家首賣商品，女裝消費滿30萬加碼送FUJI愛沙發、iPhone 16等。

忠孝館睽違8年，將10樓戶外、運動、文玩三大區域進行大型改裝，以全新品牌店裝搭配新櫃進駐，端出最高29％回饋。B1流行少女裝推出最高回饋35％、2樓流行鞋款5折起，女鞋區回饋最高達40%。黃金也是保值首選，忠孝館推出黃金回饋達22%，4樓仕女名品周年慶首二日首推消費30萬送1.2萬抵用券＋dyson吹風機。

周年慶檔期，SOGO首度推出中國信託全卡當日當館刷卡消費男女裝、女鞋，滿6,000元就送600元抵用券，App會員還可使用單筆3,000元現折300元的好康優惠。