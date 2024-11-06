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混搭神器！迷你迷人也迷我 卡地亞經典腕表微型化

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞迷你款腕表構成一個日漸豐富的系列。圖／卡地亞提供
卡地亞迷你款腕表構成一個日漸豐富的系列。圖／卡地亞提供

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卡地亞（CARTIER）迷你款腕表，是品牌經典表款，經過重新構思和調整後，構成一個日漸豐富的系列。其中包括卡地亞標誌性作品的Tank Louis Cartier迷你款腕表、Tank Américaine迷你款腕表、Baignoire迷你款腕表、Panthère de Cartier美洲豹迷你款腕表等，以及靈感源自一枚1922年時計的Tortue迷你款腕表。

這系列的迷你表款在外觀上以精準到毫米的方式精密微型化，將卡地亞經典美學凝聚於方寸之間，運用比例變化在克制與張揚之間達至巧妙平衡，實現理想的和諧效果，在品牌製表世界中佔有獨特地位。

全新迷你款的Tank Louis Cartier腕表，以黃k金材質鑄造，保有1922年原版雋永優雅美感與所有美學元素：拉伸延長的表殼、邊角柔和圓潤，與精緻纖細的水平線條，以及羅馬數字、藍鋼指針和凸圓形藍寶石上鍊表冠。坦克家族的另一經典Tank Américaine，全新迷你款則以弧承襲經典的美學，以適合和諧縮小比例的表殼搭配陽光射線紋飾或緞面打磨表盤，造提供金質搭配皮革表帶款和全鋪鑲鑽石表鍊的選擇。

作為珠寶腕表的典範之作Baignoire，迷你款保有標誌性橢圓形輪廓和弧形鏡面，迷你款選擇相當豐富，包括搭配皮革表帶的黃K金鑲鑽表款和手環式表鍊的全K金表款，尺寸變化可謂恰到好處。擁有柔軟靈活表鍊的Panthère de Cartier美洲豹腕表，迷你款巧妙運用比例，是適合混搭，或與其他手環疊加搭配的理想之選。纖巧精緻的迷你款Tortue腕表，則以黃K金與米色真漆彰顯珍貴美感，搭配米色皮革表帶，珠光表盤與搭配金色鍍層飾面指針和弧形分鐘軌道相得益彰，是最迷人的亮眼之作。

Baignoire de Cartier黃K金腕表迷你款，24萬3,000元。圖／卡地亞提供
Baignoire de Cartier黃K金腕表迷你款，24萬3,000元。圖／卡地亞提供
Baignoire de Cartier白K金鑲鑽腕表迷你款，64萬元。圖／卡地亞提供
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Tank Américaine黃K金腕表迷你款，26萬元。圖／卡地亞提供
Tank Américaine黃K金腕表迷你款，26萬元。圖／卡地亞提供
雷米馬利克經典詮釋Tank Louis Cartier迷你款腕表
雷米馬利克經典詮釋Tank Louis Cartier迷你款腕表
Baignoire de Cartier黃K金腕表迷你款，43萬4,000元。圖／卡地亞提供
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Tank Louis Cartier黃K金腕表迷你款，23萬6,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier黃K金腕表迷你款，23萬6,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黃K金及精鋼腕表中型款，石英機芯，31萬8,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黃K金及精鋼腕表中型款，石英機芯，31萬8,000元。圖／卡地亞提供
Baignoire白K金鑲鑽腕表小型款，97萬元。圖／卡地亞提供
Baignoire白K金鑲鑽腕表小型款，97萬元。圖／卡地亞提供
Baignoire de Cartier黃K金腕表迷你款，24萬3,000元。圖／卡地亞提供
Baignoire de Cartier黃K金腕表迷你款，24萬3,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier黃K金美洲豹腕表迷你款，71萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier黃K金美洲豹腕表迷你款，71萬元。圖／卡地亞提供
Tank Américaine白K金鑲鑽腕表迷你款，181萬元。圖／卡地亞提供
Tank Américaine白K金鑲鑽腕表迷你款，181萬元。圖／卡地亞提供
Tortue黃K金腕表迷你款，55萬5,000元。圖／卡地亞提供
Tortue黃K金腕表迷你款，55萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞迷你款腕表構成一個日漸豐富的系列。圖／卡地亞提供
卡地亞迷你款腕表構成一個日漸豐富的系列。圖／卡地亞提供
卡地亞迷你款腕表構成一個日漸豐富的系列。圖／卡地亞提供
卡地亞迷你款腕表構成一個日漸豐富的系列。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier玫瑰金鑲鑽美洲豹腕表迷你款，103萬元。圖／卡地亞提供
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雷米馬利克經典詮釋Tank Louis Cartier迷你款腕表。圖／卡地亞提供
雷米馬利克經典詮釋Tank Louis Cartier迷你款腕表。圖／卡地亞提供
Baignoire de Cartier白K金鑲鑽腕表迷你款，165萬元。圖／卡地亞提供
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標誌 美洲豹 腕表

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