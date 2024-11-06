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混搭神器！迷你迷人也迷我 卡地亞經典腕表微型化
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卡地亞（CARTIER）迷你款腕表，是品牌經典表款，經過重新構思和調整後，構成一個日漸豐富的系列。其中包括卡地亞標誌性作品的Tank Louis Cartier迷你款腕表、Tank Américaine迷你款腕表、Baignoire迷你款腕表、Panthère de Cartier美洲豹迷你款腕表等，以及靈感源自一枚1922年時計的Tortue迷你款腕表。
這系列的迷你表款在外觀上以精準到毫米的方式精密微型化，將卡地亞經典美學凝聚於方寸之間，運用比例變化在克制與張揚之間達至巧妙平衡，實現理想的和諧效果，在品牌製表世界中佔有獨特地位。
全新迷你款的Tank Louis Cartier腕表，以黃k金材質鑄造，保有1922年原版雋永優雅美感與所有美學元素：拉伸延長的表殼、邊角柔和圓潤，與精緻纖細的水平線條，以及羅馬數字、藍鋼指針和凸圓形藍寶石上鍊表冠。坦克家族的另一經典Tank Américaine，全新迷你款則以弧承襲經典的美學，以適合和諧縮小比例的表殼搭配陽光射線紋飾或緞面打磨表盤，造提供金質搭配皮革表帶款和全鋪鑲鑽石表鍊的選擇。
作為珠寶腕表的典範之作Baignoire，迷你款保有標誌性橢圓形輪廓和弧形鏡面，迷你款選擇相當豐富，包括搭配皮革表帶的黃K金鑲鑽表款和手環式表鍊的全K金表款，尺寸變化可謂恰到好處。擁有柔軟靈活表鍊的Panthère de Cartier美洲豹腕表，迷你款巧妙運用比例，是適合混搭，或與其他手環疊加搭配的理想之選。纖巧精緻的迷你款Tortue腕表，則以黃K金與米色真漆彰顯珍貴美感，搭配米色皮革表帶，珠光表盤與搭配金色鍍層飾面指針和弧形分鐘軌道相得益彰，是最迷人的亮眼之作。
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