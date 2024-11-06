影／星宇航空攜手百年壽喜燒名店 推出秋季限定料理

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星宇航空與東京著名百年壽喜燒名店「人形町今半」攜手，自今年7月起於日本東京出發航班上推出壽喜燒懷石套餐，並每季共同研發新菜單。隨著邁入食慾之秋，星宇航空與「人形町今半」運用秋季盛產的當旬食材打造精緻餐點，即日起至12月31日止推出秋季菜單，為東京-台北頭等艙及商務艙的旅客帶來全新味蕾體驗。

星宇航空指出，秋天是收穫的季節，也在日本文化中被視為最有食慾的季節，許多美味食材也在秋季盛產，本次與「人形町今半」推出的秋季菜單中，使用鮮美秋季食材推出新菜色-頭等艙前菜包含「秋蟹柚子菊葉煮」、「柿子蒟蒻沙拉」、「鮎魚有馬煮」等前菜以及煮物「炙烤鯛魚」、「蓮藕麻糬餅味噌煮」。

頭等艙主菜特別附上煮物，推出炙烤鯛魚及蓮藕麻糬餅味噌煮，而在壽喜燒部分獻上人形町今半黑毛和牛沙朗壽喜燒，商務艙主菜壽喜燒則選用人形町今半黑毛和牛肩胛肉，以傳統壽喜燒方式精心烹調，肉質鮮嫩多汁，讓旅客在雲端體驗非凡的味覺享受。

頭等艙及商務艙搭配壽喜燒的主食則皆為旅客準備燒栗炊飯，配上油揚豆皮珍珠菇赤味噌湯及精選漬物，每一口都可以在秋季感受到暖意。甜品則以風乾秋柿搭配小倉紅豆及奶油乳酪，頭等艙更特別追加香滑細膩的南瓜布丁，為這場味覺之旅畫下完美的句點。