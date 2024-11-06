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Simone Rocha台灣限定珍珠包 大安旗艦店限量開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
嚴正嵐今日出席了Simone Rocha台灣限定款發表，同時大秀甜美氣質與Simone Rocha台灣限量聯名款後背包。記者吳致碩／攝影
嚴正嵐今日出席了Simone Rocha台灣限定款發表，同時大秀甜美氣質與Simone Rocha台灣限量聯名款後背包。記者吳致碩／攝影

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由喜事國際時尚集團所代理的Simone Rocha，今日於敦化南路大安旗艦店上帶來了2024秋冬新品全系列，涵蓋男女服裝、包款、配件與鞋履。包含前一季叫好也叫座的Crocs聯名鞋款本季變帶來中高筒款式與新色，以及毛絨的瑪莉珍鞋，店內並「加碼」品牌首發的精裝大書，以及全新台灣獨家限量後背包，活動中並有KOL「毛弟」邱宇辰與嚴正嵐現身、個性站台。

Simone Rocha的2024秋冬以「守靈」為主題，結合黑色、蕾絲、半透質感，破除對死亡的刻板印象外，更添增了神秘與歌德氛圍。整體剪裁上較前一季更為立體、例如一款黑色上衣就擁有貼合東方人身型的輪廓，無論長短版型，都擁有大量繁複費工的水晶鑲嵌，華麗且散發搖滾氣息。除了黑色款式外，Simone Rocha一貫的甜美粉色則是另一主題用色，並在細節處加入手工蝴蝶結、緞帶，散發夢幻少女氣息。

品牌經典的蝴蝶結、緞帶在2024秋冬帶來大量的配件可供選擇，尤其前兩季的搶眼單品珍珠蛋殼包Pearl Egg Bag再度回歸，並帶來迷你、正常、特大三種尺寸，全數搭配珍珠項鍊肩背帶，同時秋冬新品另有非珍珠蛋殼、唯同樣使用珍珠項鍊肩背帶的隨身小包，將成為本季派對、晚宴餐會時的吸睛單品。

如果喜愛萌萌寵物，秋冬新包中還有一系列以動物為靈感的絨毛小包，以絨毛仿造貴賓犬的絨毛質感，成為一只「守靈犬」手拿包，共有咖啡色、黑色兩款各使用綠色或紅色水晶，形塑令人目不轉睛的小狗眼神。

此外，Simone Rocha大安旗艦店中並帶來一本全台獨家、由專業出版社Rizzoli發行的Simone Rocha精裝專書，內容收錄了設計師歷年來的經典秀片、設計心路剖析、時裝秀的幕後花絮，版面編排也實驗性十足，像是一份紙本印刷版的服裝秀，全書最終並收錄一段「惡魔總編」、現任康泰納仕全球首席內容長和全球編輯總監Anna Wintour的文字，是Simone Rocha鐵粉必須收藏的珍貴寶物。Simone Rocha旗艦店內將提供展示翻閱與販售，可前往台北市大安區敦化南路一段252巷24號，或電洽02-2771-6070、提前預約。

Simone Rocha時尚藝術專書，收錄大量重要秀片、訪談、時裝秀幕後花絮，可在Simone Rocha大安旗艦店內欣賞、購買。圖／喜事國際提供
Simone Rocha時尚藝術專書，收錄大量重要秀片、訪談、時裝秀幕後花絮，可在Simone Rocha大安旗艦店內欣賞、購買。圖／喜事國際提供
Simone Rocha手提珍珠鍊信封包，46,500元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha手提珍珠鍊信封包，46,500元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha經典串珠蝴蝶結斜背包粉色款，23,800元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha經典串珠蝴蝶結斜背包粉色款，23,800元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha時尚藝術專書，價格店洽。圖／喜事國際提供
Simone Rocha時尚藝術專書，價格店洽。圖／喜事國際提供
新生代男星「毛弟」邱宇辰出席Simone Rocha台灣限定款發表＋秋冬新品發表。記者吳致碩／攝影
新生代男星「毛弟」邱宇辰出席Simone Rocha台灣限定款發表＋秋冬新品發表。記者吳致碩／攝影
新生代男星「毛弟」邱宇辰出席Simone Rocha台灣限定款發表＋秋冬新品發表。記者吳致碩／攝影
新生代男星「毛弟」邱宇辰出席Simone Rocha台灣限定款發表＋秋冬新品發表。記者吳致碩／攝影
Simone Rocha台灣限定款串珠背帶蝴蝶結後背包綠色款、附聯名款義大利製保溫瓶，32,500元，。圖／喜事國際提供
Simone Rocha台灣限定款串珠背帶蝴蝶結後背包綠色款、附聯名款義大利製保溫瓶，32,500元，。圖／喜事國際提供
Simone Rocha台灣限定款串珠背帶蝴蝶結後背包，在肩背使用大量珍珠鑲嵌、華麗滿點。圖／喜事國際提供
Simone Rocha台灣限定款串珠背帶蝴蝶結後背包，在肩背使用大量珍珠鑲嵌、華麗滿點。圖／喜事國際提供
嚴正嵐出席Simone Rocha台灣限定款發表＋秋冬新品發表。記者吳致碩／攝影
嚴正嵐出席Simone Rocha台灣限定款發表＋秋冬新品發表。記者吳致碩／攝影
Simone Rocha大安旗艦店，外觀帶有古典的英倫風格。圖／喜事集團提供
Simone Rocha大安旗艦店，外觀帶有古典的英倫風格。圖／喜事集團提供

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