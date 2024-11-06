可愛大眼睛回歸！UNIQLO x ANYA HINDMARCH最新聯名亮點

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UNIQLO與倫敦知名時尚品牌ANYA HINDMARCH受歡迎且充滿玩心的親子聯名再度回歸，2024冬季聯名系列以「俏眼新奇」為主題，ANYA HINDMARCH標誌性的大眼睛運用在服飾中，兩者的合作也為冬季服飾帶來更多活力與趣味性。

UNIQLO x ANYA HINDMARCH的聯名系列，招牌的大眼睛運用在UNIQLO針織與外套單品上，便為服飾賦予了古靈精怪的調性，可愛討喜的設計可說是大人、小孩都愛，繼先前首波聯名合作發表後，即掀起快速的搶購熱潮。

今年冬季聯名，大眼睛PUFFTECH與美麗諾羊毛聯名設計首度登場，採用3D極細中空纖維技術的PUFFTECH輕暖科技系列，這次融入ANYA HINDMARCH標誌性的大眼睛設計，袖口更配有精巧趣味的貼式小口袋細節，提供大人小孩輕盈舒適保暖機能同時，也兼具獨特設計感。

首度推出的美麗諾圓領毛衣，穿著厚薄適中、舒適親膚，日常更易於居家水洗養護；童裝美麗諾圓領毛衣於右袖口添加拇指孔設計，以撞色縫線展現精巧的微笑造型巧思，和胸口上的大眼睛圖樣相互襯映，為秋冬帶來歡愉的能量。

此外，還有各式各樣的保暖單品，包括以手工風格縫補針法和針織補丁設計的喀什米爾圓領毛衣、帶有刺繡裝飾和解構開襟細節的美麗諾V領開襟外套，以及運用大眼睛作為點綴的喀什米爾針織毛帽和全新設計款針織袖套；還有秋冬必備的HEATTECH吸濕發熱材質製成的童裝遮耳式針織帽、針織手套、撞色針織披巾和襪子。

UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2024冬季聯名系列將於11月29日於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店及網路商店同步販售，精選11款親子單品於全台店舖皆有販售。