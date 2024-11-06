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雙11買宏碁Predator電競桌機、螢幕 周周抽機票、iPhone 16 Pro

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Predator X32 X3電競螢幕，為玩家打造聲光效果十足的真實遊戲場景。記者吳致碩／攝影
Predator X32 X3電競螢幕，為玩家打造聲光效果十足的真實遊戲場景。記者吳致碩／攝影

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宏碁雙11購物節瞄準電競玩家，推出一系列遊戲筆電、桌機、電競螢幕優惠，其中Predator Orion 7000電競桌機更搭載Intel次世代處理器，結合新一代強悍性能與AI功能重裝上陣，滿足玩家們對遊戲效能、不同的遊戲模式切換等多樣化需求。

Predator Orion 7000桌上型電腦內建Intel次世代處理器，最高搭載NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU和支援AI驅動的DLSS技術，能於壯觀的虛擬場景提供強悍性能，亦配備具專利的Predator CycloneX 360系統風扇和CPU水冷式散熱器，維持設備涼爽不過熱，讓玩家隨時做好戰鬥準備，帶來流暢的遊戲體驗。

透過PredatorSense 4.0整合性管理軟體，玩家可輕鬆快速地對零組件進行超頻設定，並根據喜好自訂ARGB/RGB燈光效果。Thunderbolt 4連接埠則能帶來極速連線能力，並支援最新網路標準Wi-Fi 7，提供40～46 Gbps的連接速度，同時配置高達4TB HDD、6TB PCIe M.2 NVMe SSD和SSD擴充插槽的儲存選項，滿足擴充需求。

而31.5吋16:9大尺寸4K OLED頂級規格的Predator X32 X3電競螢幕，具99% DCI-P3超廣色域和VESA DisplayHDR True Black 400技術認證，同樣支援DFR 240Hz高刷新率與高解析度，可以根據使用情境自由切換4K@240Hz或FHD@480Hz。具備0.03毫秒極速反應時間，透過Delta E

除了內建Acer Game Mode，提供8種預設顯示模式，玩家可根據不同遊戲影像內容，輕鬆調整螢幕設定，迅速進入最佳視覺狀態。玩家甚至能透過內建黑色強化功能設定，挑選11種不同的黑色等級，使玩家能清楚偵查敵人位置、躲避掩護，或是確認賽道上的路線方向，強化遊戲中的視覺效果取得最佳優勢。

活動期間購買Predator電競筆電及桌機、螢幕享有延長1年保固服務，購買Predator指定筆電登錄再送Xbox無線控制器、Predator桌機則送市價9,900元Predator行李箱。即日起至11月17日止，宏碁全系列包括Swift/Nitro/Predator筆電及桌機、螢幕、投影機，購買上網登錄周周抽馬來西亞吉隆坡來回機票、iPhone 16 Pro 256GB，以及AOPEN PV11a微型投影機，玩家們升級換機就趁這一波。

宏碁雙11檔期推出多款遊戲筆電、電競螢幕、桌機。記者吳致碩／攝影
宏碁雙11檔期推出多款遊戲筆電、電競螢幕、桌機。記者吳致碩／攝影
Predator Orion 7000桌上型電腦內建Intel次世代處理器，結合新一代強悍性能與AI功能重裝上陣。圖／宏碁提供
Predator Orion 7000桌上型電腦內建Intel次世代處理器，結合新一代強悍性能與AI功能重裝上陣。圖／宏碁提供

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