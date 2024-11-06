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星宇航空攜手東京百年壽喜燒「人形町今半」 推出秋季限定料理

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
人形町今半使用鮮美秋季食材推出新菜色-頭等艙前菜包含「秋蟹柚子菊葉煮」、「柿子蒟蒻沙拉」、「鮎魚有馬煮」等前菜以及煮物「炙烤鯛魚」、「蓮藕麻糬餅味增煮」。圖／星宇提供
人形町今半使用鮮美秋季食材推出新菜色-頭等艙前菜包含「秋蟹柚子菊葉煮」、「柿子蒟蒻沙拉」、「鮎魚有馬煮」等前菜以及煮物「炙烤鯛魚」、「蓮藕麻糬餅味增煮」。圖／星宇提供

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「星」食力再延續！星宇航空東京必吃的百年壽喜燒名店「人形町今半」攜手，於日本東京出發推出之壽喜燒懷石套餐，至今獲得旅客熱烈好評。隨著邁入食慾之秋，星宇航空與「人形町今半」運用秋季盛產的當旬食材打造精緻餐點，即日起至12月31日止推出秋季菜單，為東京-台北頭等艙及商務艙的旅客帶來全新味蕾體驗。

秋天是收穫的季節，也在日本文化中被視為最有食慾的季節，許多美味食材也在秋季盛產，本次星宇航空攜手「人形町今半」在餐點中融入了「秋季味覺之王」-松茸、豐潤飽滿的秋蟹、還有柿子、銀杏、燒栗等令人著迷的秋季風味。

頭等艙先附以百合松茸蒸呈現，選用新鮮的百合與珍貴的松茸，配上才卷海老，打造高雅的開端。頭等艙及商務艙前菜秋蟹柚子菊葉煮，將蟹肉的鮮美與柚子的清新融合於菊葉之中，呈現出秋天的味道，搭配柿子蒟蒻沙拉和鮎魚有馬煮，開始豐富多彩的享受。頭等艙主菜特別附上煮物，推出炙烤鯛魚及蓮藕麻糬餅味噌煮，而在壽喜燒部分獻上人形町今半黑毛和牛沙朗壽喜燒，商務艙主菜壽喜燒則選用人形町今半黑毛和牛肩胛肉，以傳統壽喜燒方式精心烹調，肉質鮮嫩多汁，讓旅客在雲端體驗非凡的味覺享受。

頭等艙及商務艙搭配壽喜燒的主食則皆為旅客準備燒栗炊飯，配上油揚豆皮珍珠菇赤味噌湯及精選漬物，每一口都可以在秋季感受到暖意。甜品則以風乾秋柿搭配小倉紅豆及奶油乳酪，頭等艙更特別追加香滑細膩的南瓜布丁，為這場味覺之旅畫下完美的句點。

人形町今半為開業超過一世紀的傳統壽喜燒懷石料理老店，星宇航空秉持突破及追求高標準的精神，順利於今年7月，攜手人形町今半，將東京老字號的雋永美味端上高空，並每季共同研發新菜單，希望能不斷帶給旅客味覺驚喜。

即日起，星宇航空從東京出發的頭等艙和商務艙航班旅客，透過星宇航空官網行程管理頁面「預選餐點」-「星饗宴」即可享受到預選限定的人形町今半秋季套餐！星宇航空未來將持續於餐飲方面推陳出新，不斷尋求不同的餐飲界翹楚合作，確保旅客能享受到如同星級餐廳般的美食體驗，擁有一場難忘的味蕾探險。

星宇航空與人形町今半攜手合作，為頭等艙及商務艙旅客不斷推出新菜單，提供賓至如歸的星級美味。圖／星宇提供
星宇航空與人形町今半攜手合作，為頭等艙及商務艙旅客不斷推出新菜單，提供賓至如歸的星級美味。圖／星宇提供
星宇航空與人形町今半合作之商務艙餐點-「黑毛和牛肩胛壽喜燒」，搭配秋季當旬食材，提供全新感受。圖／星宇提供
星宇航空與人形町今半合作之商務艙餐點-「黑毛和牛肩胛壽喜燒」，搭配秋季當旬食材，提供全新感受。圖／星宇提供
從東京出發的頭等艙和商務艙航班旅客，透過行程管理頁面預訂，即可在高空中享受到預選限定人形町今半秋季套餐。圖／星宇提供
從東京出發的頭等艙和商務艙航班旅客，透過行程管理頁面預訂，即可在高空中享受到預選限定人形町今半秋季套餐。圖／星宇提供
商務艙精緻茶點包含「風乾秋柿」、「小倉紅豆」、「奶油乳酪」。圖／星宇提供
商務艙精緻茶點包含「風乾秋柿」、「小倉紅豆」、「奶油乳酪」。圖／星宇提供

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