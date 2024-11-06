全家便利商店「國際巧克力大賞」推15國近60款人氣巧克力！「巧克力抽抽樂」100%中獎率　最低享任兩件5折

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天氣逐漸轉涼，濃郁療癒型的巧克力商品需求增加，全家便利商店即日起推出「國際巧克力大賞」活動，集結包含波蘭、法國、義大利、比利時、土耳其等15個歐亞國家，近60款的巧克力商品，滿足消費者自我療癒及甜蜜送禮的需求。

「全家」此次推出多款夾餡型巧克力，包含水果系、甜點系、大人系通通有。「水果系」包餡巧克力，首推「土耳其PATISWISS凍乾草莓夾餡牛奶巧克力」，挑選新鮮草莓，使用冷凍乾燥技術鎖住酸甜，再搭配香濃牛奶巧克力，創造獨特平衡；「土耳其Elit無花果乾綜合巧克力」將無花果乾切塊，搭配牛奶巧克力、黑巧克力與白巧克力滋味獨特。螞蟻人愛的「甜點系」包餡巧克力，推薦「立陶宛Pergale甜點風格綜合含餡巧克力」，將焦糖布丁、檸檬派、提拉米蘇等甜點變成巧克力，每一口都是一場甜點饗宴。

此外，「全家」即日起至11月26日於線上線下推出「巧克力抽抽樂」活動，活動期間於「全家」店舖購買兩件指定巧克力商品即可參加抽抽樂，最低可享任兩件5折優惠，也包含任兩件66折、79折、88折等4種優惠；線上於「全家」會員APP同步推出抽抽樂遊戲，「全家」會員每日有2次機會，中獎率100%，有機會抽中指定巧克力商品任兩件5折優惠，另有任兩件66折、79折、88折等優惠以及指定品牌的巧克力折價券。