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90公斤的珍稀酒款！麥卡倫200週年特展吸睛焦點一次看

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
特展中，將可見證麥卡倫史上年份最高的威士忌—TIME：SPACE時空旅行。圖/麥卡倫提供
特展中，將可見證麥卡倫史上年份最高的威士忌—TIME：SPACE時空旅行。圖/麥卡倫提供

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200個小故事、200首詩，甚至是200根紅色的鋒芒摺紙，從太陽馬戲團、特展到餐酒配搭，麥卡倫訴說著兩世紀的故事與傳奇，此刻正舉辦的《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》，參觀者將可踏上穿越時空的感官旅程，除了滿載感動，還有品酩美好滋味。

為此，麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy親自來台為展覽揭開序幕。活動也攜手明星大廚帶來跨世代的味蕾饗宴，包括SENS吳定祐與香色邱一中，共譜200週年專屬午宴與晚宴；Quelques Pâtisseries某某法式甜點主廚賴怡君與TERRA土然主廚楊豐旭則設計限定下午茶。此外，還集結全台4家頂尖酒吧，於週末期間推出麥卡倫時光特調。即日起至11/10，加入The Macallan Society會員並報名抽獎，就有機會獲得「 200週年限定風味饗宴」下午茶或午宴雙人套票。

《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》以5大展區呈現麥卡倫的「過去」、「現在」與「未來」。入口探索之旅的開端是一本開展的書冊，200個小故事隨著扉頁延伸向上；走進序章，兩位藝術家包括蘇格蘭小說家與詩人Jenni Fagan、西班牙著名插畫家Javi Aznárez，將兩個世紀歷程化為詩集和藝術插畫，觀展者如走進紅色的時光隧道，沉浸在傳奇歷程之中。

展區互動體驗也多。輕按鈕、詩句隨著燈光流轉而下；或走進麥卡倫濃郁果香的「精緻小巧蒸餾器」；或來到蘇格蘭遼闊的麥田、橡樹林和雪莉橡木桶。也可見證Janet Harbinson締造拍賣史上最具價值的「Fine & Rare珍稀系列1926年」。

穿越充滿魅力的「麥卡倫紅」走向未來，隧道投映著自由奔騰的西班牙駿馬，也營造出與自然共處的未來世界，以及讓人驚嘆麥卡倫史上年份最高的威士忌「TIME：SPACE時空旅行」，此珍稀酒款重達90公斤，兩酒合一，外圈是最高年份1940年的酒款、按下旋開則出現2018新酒廠落成第一年的酒款，獨一無二的組合，讓收藏者「一起寫故事」，造型也類似時光機，寓意深遠。

觀展者也可於展區購買單杯品酩麥卡倫200週年限定臻釀，此外，特展期間至展售區選購單一品項，即享有全台唯一的麥卡倫200週年限定客製化包裝服務。

麥卡倫於特展期間的每個週末，邀請台灣4大明星酒吧進行客座調酒，推出以麥卡倫「過去、現在、未來」為靈感的200週年專屬特調。首場客座將於11月9日至11月10日由台北的Bar Mood Taipei率先登場，接著是11月16日至11月17日的To Infinity and Beyond、11月23日至11月24日的BarHome，最後由Vender於11月30日至12月1日華麗壓軸。

即日起，同步開放周末特展導覽預約：https://maac.io/2suRi。更多資訊可查麥卡倫官網。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫於特展期間的每個週末，邀請台灣北、中、南四大明星酒吧進行客座調酒，推出以麥卡倫「過去、現在、未來」為靈感的200週年專屬特調。圖/麥卡倫提供
麥卡倫於特展期間的每個週末，邀請台灣北、中、南四大明星酒吧進行客座調酒，推出以麥卡倫「過去、現在、未來」為靈感的200週年專屬特調。圖/麥卡倫提供
擅以風土、文化詮釋經典的某某法式甜點主廚賴怡君，與獲得世界巧克力大賽肯定的土然主廚楊豐旭同樣首次攜手合作，以「傳承與創新」為主題，共同創作餐搭甜點。圖/麥卡倫提供
擅以風土、文化詮釋經典的某某法式甜點主廚賴怡君，與獲得世界巧克力大賽肯定的土然主廚楊豐旭同樣首次攜手合作，以「傳承與創新」為主題，共同創作餐搭甜點。圖/麥卡倫提供
麥卡倫品牌大使黃偉綸說特展故事。記者羅建怡/攝影
麥卡倫品牌大使黃偉綸說特展故事。記者羅建怡/攝影
《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》11月9日起於華山文化園區盛大開展。圖為麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy（右起）、臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵、臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘。圖/麥卡倫提供
《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》11月9日起於華山文化園區盛大開展。圖為麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy（右起）、臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵、臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘。圖/麥卡倫提供
特展期間於展售區選購單一品項，即享有全台唯一的麥卡倫200週年限定客製化包裝服務。圖/麥卡倫提供
特展期間於展售區選購單一品項，即享有全台唯一的麥卡倫200週年限定客製化包裝服務。圖/麥卡倫提供
互動體驗之一，民眾可彩繪心中大樹，可轉寄親友，也將投放在大螢幕。記者羅建怡/攝影
互動體驗之一，民眾可彩繪心中大樹，可轉寄親友，也將投放在大螢幕。記者羅建怡/攝影
麥卡倫攜手4位頂尖名廚，特別研製專屬麥卡倫200週年的餐搭體驗，將其悠久且傳奇的歷程化為精緻風味饗宴。圖/麥卡倫提供
麥卡倫攜手4位頂尖名廚，特別研製專屬麥卡倫200週年的餐搭體驗，將其悠久且傳奇的歷程化為精緻風味饗宴。圖/麥卡倫提供

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