隋棠手拿百萬LV鱷魚皮包 鏤空禮服超火辣

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2024年度「珍稀皮革展」將從11月6日至10日於台北舉辦，共有五百多款以精湛技藝打造的珍稀皮革作品來台展出，涵蓋過往經典以及2024年全新限定款，並展出首度來台的特別訂製高級晚禮服。女星隋棠更特地穿上一襲鏤空黑色長禮服出席，演繹最新工藝傑作。

路易威登多款經典中，隋棠表示自己最喜歡的還是Capucines這款包包。這次演繹展場限定訂製款的Capucines East-West Mini白色鱷魚皮革鑲綴珍珠手袋，在亮面的純白色鱷魚皮革上，75顆大小不同的水晶珍珠錯落點綴，經典的LV logo則鑲嵌散發彩虹光澤的珍珠母貝，隋棠認為已經將包包昇華到收藏品的境界。而這次首度展出的訂製禮服也是她大力推薦的必看焦點，其中包括裁縫製作過程就耗費400個小時的刺繡禮服，相當難能可貴。

展覽空間以品牌經典的行李箱為靈感，入口擺設的太陽雕塑，不僅是男裝創意總監「菲董」（Pharrell Williams）的重要靈感泉源，也是此次新色主題，以各式精湛工藝刻畫日出日落到午夜不同時段的光影色彩。第一間女士專區匯聚各種撒哈拉鱷魚皮革、霓彩色、黑白色的鱷魚皮革飾面為主題。備受歡迎的經典撒哈拉鎏金延伸出全新的「玫瑰芭蕾粉撒哈拉Sahara Rose Ballet Pink」、刻畫沙漠日落的浪漫氛圍；「淡粉石英Pink Quartz」色澤捕捉陽光灑在粉色石英上的華麗光澤，與幻彩神秘粉和幻彩神秘紫等構築出瑰麗浪漫的柔美氛圍。

第二區女士專區以粉藍與粉綠各式鱷魚皮革飾面，包括這次首度推出的牛皮與鱷魚皮革拼接包款，適合更輕鬆休閒的場合。深邃藍寶石色鱷魚皮款的Capucines Mini也首度推出金屬手把的新選擇，擁有小提把的Petite Malle也首次來台亮相。每個珍稀皮革包款都經過350到繁複的工序，皮革鞣製需6至10周的時間，再花6周時間上色。