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7-ELEVEN「名鍋盛典」開跑！「石二鍋輕火鍋」簡單復熱即開鍋　還有「加賀屋」暖心和食料理

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN聯名熱食攻暖身「冒煙商機」，一年一度的「名鍋盛典」開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN聯名熱食攻暖身「冒煙商機」，一年一度的「名鍋盛典」開跑。圖／7-ELEVEN提供

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進入秋冬後全台降溫有感，7-ELEVEN觀察到每年11月起溫暖系食飲銷售較前一季成長1成以上，看好暖食商機湧現，實體門市熱騰騰上架麻油雞麵線、多樣化雞湯、溫沙拉等溫補熱食。更自11月13日起企劃一系列聯名美味，與日本百年旅館「加賀屋」推出正宗和食料理、與「石二鍋」共同開發微波即食的「輕火鍋」，同時整合線上線下平台展開「名鍋盛典」活動，提供上百款火鍋、湯品優惠選擇。

7-ELEVEN「星級饗宴」今年冬天再度跨海聯名日本石川縣旅館「加賀屋」合作第二彈「暖心．和食料理」，由初代總料理長親自來台指導監製，運用能登半島海鮮高湯開發道地和食料理。「酒蒸蛤蜊烤飯糰」以輸日級蛤蜊蒸煮，讓米飯充分吸收蛤蜊鮮味，烤過後散發迷人醬燒香氣；「鮮蔬魚肉湯泡飯」採日式湯泡飯吃法，整顆直火醬燒飯糰與海鮮高湯搭配，風味濃郁溫暖；「炙烤魚排烏龍麵」以炙烤魚排配上日本傳統烏龍麵；「和風溫時蔬」以5款鮮蔬搭配醬燒豬肉片，和風醬汁佐七味粉提味。

立冬過後鍋物及溫補湯品銷售量成長顯著，除了冷藏即食推出「新馬辣麻辣鍋」、「御選麻油雞麵線」、「極饗－麻油豬肉飯」、「食下有約胡椒豬肚雞湯」、「永心鳳茶剝皮辣椒燉雞盅」等，11月13日起7-ELEVEN也藉由熱湯、鍋物新品提高冷凍冰箱冬季的坪效，自有品牌「Homeal」與超人氣火鍋專門店「石二鍋」共同合作獨家推出冷凍即食、方便單身與小家庭調理的「輕火鍋」，有「辛香辣姐鍋」、「爆香石頭鍋」兩種口味，簡單復熱就能開鍋。

日夜溫差大帶動熱飲需求增加2成，7-ELEVEN全台門市熱罐機陸續就位，「心熱園」囊括咖啡、茶飲、奶茶類商品，11月11日起也獨家推出溫補系飲品，與米其林指南必比登推薦的博仁堂合作黑糖薑汁飲，即日起至12月31日祭出熱罐優惠第2件6折。

7-ELEVEN「名鍋盛典」今年線上線下平台共推出超過300款鍋物、湯品及生鮮食材，網羅在地名店、米其林餐盤推薦餐廳。根據近年數據顯示「老火湯」、「麻辣鴛鴦鍋」最熱賣，其中又以「白湯」最受歡迎，因此今年也特別擴大商品選擇，像是門市預購誌就引進新馬辣經典麻辣鍋與膠原蛋白鍋組、問鼎皇上吉祥功夫湯式－胡椒豬肚雞鍋組、全鴨坊明爐酸菜鴨湯等名店鍋物；「i預購」平台則以「黑湯」、「白湯」做為賣點，推出「好湯大賞&名鍋盛典」專區，即日起至11月24日限定16大鍋物品牌，包含「這一小鍋」、「撈王」、「石二鍋」、「林聰明砂鍋魚頭」等熱銷鍋物品牌，享指定品項加碼5% OPENPOINT點數回饋，集結多元口味湯底、各式鍋底，限時全站免運就近門市取貨。

此外，嗑鍋搭配沁涼冰品是最令人滿足又獨特的吃鍋體驗，7-ELEVEN實體門市自11月13日至12月10日凡購買指定湯底品項任2件92折、3件88折，買3件火鍋指定品項還可再獲得雪淋霜、思樂冰、酷聖石冰淇淋＆霜淇淋、哈根達斯指定品項77折兌換券（兌換至12月24日止）。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP、官網公告為準。

看好暖食商機湧現，7-ELEVEN實體門市上架麻油雞麵線、多樣化雞湯、溫沙拉等溫補熱食。圖／7-ELEVEN提供
看好暖食商機湧現，7-ELEVEN實體門市上架麻油雞麵線、多樣化雞湯、溫沙拉等溫補熱食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「Homeal」與超人氣火鍋專門店「石二鍋」共同合作，獨家推出冷凍即食、方便單身與小家庭調理的「輕火鍋」，有「辛香辣姐鍋」、「爆香石頭鍋」兩種口味，簡單復熱就能開鍋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「Homeal」與超人氣火鍋專門店「石二鍋」共同合作，獨家推出冷凍即食、方便單身與小家庭調理的「輕火鍋」，有「辛香辣姐鍋」、「爆香石頭鍋」兩種口味，簡單復熱就能開鍋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」今年冬天再度跨海聯名日本石川縣旅館「加賀屋」合作第二彈「暖心．和食料理」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」今年冬天再度跨海聯名日本石川縣旅館「加賀屋」合作第二彈「暖心．和食料理」。圖／7-ELEVEN提供
立冬降溫，7-ELEVEN「名鍋盛典」開跑，黑、白湯鍋拚人氣。圖／7-ELEVEN提供
立冬降溫，7-ELEVEN「名鍋盛典」開跑，黑、白湯鍋拚人氣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與「加賀屋」合作第二彈「暖心．和食料理」，由初代總料理長親自來台指導監製，運用能登半島海鮮高湯開發道地和食料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與「加賀屋」合作第二彈「暖心．和食料理」，由初代總料理長親自來台指導監製，運用能登半島海鮮高湯開發道地和食料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「名鍋盛典」今年線上線下平台共推出超過300款鍋物、湯品及生鮮食材，網羅在地名店、米其林餐盤推薦餐廳。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「名鍋盛典」今年線上線下平台共推出超過300款鍋物、湯品及生鮮食材，網羅在地名店、米其林餐盤推薦餐廳。圖／7-ELEVEN提供
看好暖食商機湧現，7-ELEVEN實體門市上架麻油雞麵線、多樣化雞湯、溫沙拉等溫補熱食。圖／7-ELEVEN提供
看好暖食商機湧現，7-ELEVEN實體門市上架麻油雞麵線、多樣化雞湯、溫沙拉等溫補熱食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市熱罐機陸續就位，「心熱園」囊括咖啡、茶飲、奶茶類商品，11月11日起也獨家推出溫補系飲品，與米其林指南必比登推薦的博仁堂合作黑糖薑汁飲，即日起至12月31日祭出熱罐優惠第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市熱罐機陸續就位，「心熱園」囊括咖啡、茶飲、奶茶類商品，11月11日起也獨家推出溫補系飲品，與米其林指南必比登推薦的博仁堂合作黑糖薑汁飲，即日起至12月31日祭出熱罐優惠第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」今年冬天再度跨海聯名日本石川縣旅館「加賀屋」合作第二彈「暖心．和食料理」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」今年冬天再度跨海聯名日本石川縣旅館「加賀屋」合作第二彈「暖心．和食料理」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「名鍋盛典」今年線上線下平台共推出超過300款鍋物、湯品及生鮮食材，網羅在地名店、米其林餐盤推薦餐廳。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「名鍋盛典」今年線上線下平台共推出超過300款鍋物、湯品及生鮮食材，網羅在地名店、米其林餐盤推薦餐廳。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN實體門市自11月13日至12月10日購買指定湯底品項可享任2件92折、3件88折，買3件火鍋指定品項還可再獲得雪淋霜、思樂冰、酷聖石冰淇淋、霜淇淋、哈根達斯指定品項77折兌換券（兌換至12月24日止）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN實體門市自11月13日至12月10日購買指定湯底品項可享任2件92折、3件88折，買3件火鍋指定品項還可再獲得雪淋霜、思樂冰、酷聖石冰淇淋、霜淇淋、哈根達斯指定品項77折兌換券（兌換至12月24日止）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN實體門市自11月13日至12月10日購買指定湯底品項，可享任2件92折、3件88折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN實體門市自11月13日至12月10日購買指定湯底品項，可享任2件92折、3件88折。圖／7-ELEVEN提供

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