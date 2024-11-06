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秋冬造型關鍵在這裡？劉詩詩疊搭幾何珠寶仙氣一秒上身
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秋季一向都是最適合在城市遊玩的季節，氣溫未到寒冬的冷冽、也沒有夏日的暑氣煩悶。近日中國女星劉詩詩便發表了一系列形象視覺，疊加搭配上東方珠寶品牌Qeelin的Wulu幾何造型輕珠寶，展現出屬於城市生活中的氣質風格剪影。
在系列平面照片中，劉詩詩身穿一套長袖連身洋裝，洋裝表面有著繁複的立體縐褶、拼接與珍珠鑲嵌。劉詩詩時而停駐在街頭目光飄向遠方，時而則停在街邊啜飲飲品，享受片刻的寧靜時光；此時她身上並搭配了多款出自Qeelin的Wulu系列珠寶，立體生動的刻面與玫瑰金的溫暖色澤，一如城市漫遊中的每一刻甜蜜與珍貴。
Wulu系列出自東方珠寶品牌Qeelin旗下，以象徵福祿的諧音，象徵帶來了好運、財富，同時Wulu系列的子系列Wulu 18並具有立體刻面，宛如西方珠寶品牌常見的巴黎卯釘紋，將隨佩戴者的動態反射出周遭光源、宛如鑽石火光的閃耀奪目。
Wulu系列戒指並有多種尺寸、鑲嵌鑽石或（與）珍珠母貝，閉鎖或半開放式等多種設計組合，訂價約自35,500元至15萬1,500元不等，另外新品推薦另有Wulu 18玫瑰金耳環，以空靈的幾何線條搭配玫瑰金，展現俐落的都會氣質風格。
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