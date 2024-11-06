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霸氣總裁換你當！G-Shock「農家橡樹」炸裂再進化

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CASIO旗下G-Shock推出新款GMC-B2100腕表，展現出鮮明的金屬質感，陽剛、紳士。圖／CASIO提供
CASIO旗下G-Shock推出新款GMC-B2100腕表，展現出鮮明的金屬質感，陽剛、紳士。圖／CASIO提供

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CASIO旗下G-Shock的GM-B2100系列自2022年上市以來，又以鮮明的金屬感、八角表圈、優異的抗震性能，在喜愛者口中有「皇家橡樹」的趣稱、借以向高級品的經典設計致意。近日CASIO推出新款GMC-B2100腕表，為街頭潮流再添活力新單品。

G-Shock以高避震、防水、多重功能為特點，加上高彩、時常與潮流領域聯名，在年輕世代心中佔有一席之地，本次新款GMC-B2100腕表為了維持高避震的特性，則是在表圈與表殼間加入耐衝擊的強化樹脂避震材，同時並以三叉表耳結構與金屬表帶分散了外力衝擊能量，以維持舒適度與耐用性。由於金屬質感是GM-B2100系列的風格號召，本次新款GMC-B2100腕表並在表圈、表殼分別運用了髮絲紋處理與鏡面打磨拋光，透過絲滑或光潔的雙重印象，全面提升質感。

表款的內在將具備Tough Solar太陽能電力系統與Mobile Link手機連結功能，可透過藍芽與智慧手機配對、進而校正時間。表款功能提供了時間、日期、倒數計時、兩地時間、鬧鐘，以及200米防水性能；面盤共有黑、水藍色兩種配色，訂價分別為23,000元或24,000元，已於CASIO官方網站與Outlet除外的CASIO實體通路概念店，正式上市。

由於具有金屬質感，讓G-Shock新款GMC-B2100腕表一旦搭配上深色西裝、牛仔褲，也能營造smart casual的商務風格。圖／CASIO提供
由於具有金屬質感，讓G-Shock新款GMC-B2100腕表一旦搭配上深色西裝、牛仔褲，也能營造smart casual的商務風格。圖／CASIO提供
G-Shock新款GMC-B2100腕表（GMC-B2100D-1A），23,000元。圖／CASIO提供
G-Shock新款GMC-B2100腕表（GMC-B2100D-1A），23,000元。圖／CASIO提供
側邊的八角形旋入式表冠與表圈的八角形隱隱呼應，並具有霧面、亮面交錯拋光的上好質感。圖／CASIO提供
側邊的八角形旋入式表冠與表圈的八角形隱隱呼應，並具有霧面、亮面交錯拋光的上好質感。圖／CASIO提供

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