霸氣總裁換你當！G-Shock「農家橡樹」炸裂再進化

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CASIO旗下G-Shock的GM-B2100系列自2022年上市以來，又以鮮明的金屬感、八角表圈、優異的抗震性能，在喜愛者口中有「皇家橡樹」的趣稱、借以向高級品的經典設計致意。近日CASIO推出新款GMC-B2100腕表，為街頭潮流再添活力新單品。

G-Shock以高避震、防水、多重功能為特點，加上高彩、時常與潮流領域聯名，在年輕世代心中佔有一席之地，本次新款GMC-B2100腕表為了維持高避震的特性，則是在表圈與表殼間加入耐衝擊的強化樹脂避震材，同時並以三叉表耳結構與金屬表帶分散了外力衝擊能量，以維持舒適度與耐用性。由於金屬質感是GM-B2100系列的風格號召，本次新款GMC-B2100腕表並在表圈、表殼分別運用了髮絲紋處理與鏡面打磨拋光，透過絲滑或光潔的雙重印象，全面提升質感。