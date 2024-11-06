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吉豚屋「丼飯買1送1」！爭鮮壽司免費多一貫、現折10元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
吉豚屋推出「吉豚雞排丼」買1送1。圖／吉豚屋提供
吉豚屋推出「吉豚雞排丼」買1送1。圖／吉豚屋提供

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迎戰雙11，「爭鮮迴轉壽司」及「爭鮮PLUS」指定門市推出限時優惠。11月17日前點購「炙燒起士秋鮭」、「羅勒赤蝦」，原價40元，優惠價30元。11月18日至11月30日「鮮蝦壽司」加量不加價，3貫30元。「炙燒起士秋鮭」也可享優惠價30元。針對爭鮮APP會員，規劃11月11日「限時搶券」活動，於當日上午11:11分～13:11，下載爭鮮APP並加入會員點擊票券夾即可獲得「11盤折1盤」優惠券，價值30元。

即日起至11月11日，至「爭鮮gogo」購賣任一餐盒或丼飯，即可以優惠價11元，加購「香甜甘栗」、「香甜小紫薯」或「香甜小甘薯」。「定食8」也於11月推出優惠活動，「鳳梨柳橙冰茶」原價每杯60元，享「買1送1」；「豚燒串」原價60元，優惠價1串48、2串88元。「MAGiC TOUCH」於11月11日當天，可享「黃金炸蝦手卷」第二件11元。

此外，爭鮮餐飲集團還於11月推出「美味秘訣 品味人生哲學」心理測驗活動。完成任務即有機會抽中iPad、Airpods、優惠券、點數等，總獎金超過10萬元以上。

連鎖日式排「吉豚屋」自11月7日至11月13日，推出雙11優惠，凡至門市外帶購買「吉豚雞排丼」，即可享「買1送1」優惠，現省239元。另外還有內用加碼活動，內用1份主餐，即可以優惠價111元，加購「1+1+1趴踢組」，內含酥炸海老、腰內豬排、綠茶/奶茶/豚汁（三選一）。

除此之外，11月6日至11月19日於Uber Eats平台吉豚屋店家（誠品站前店除外），購買「吉豚雞排丼」、「可樂」皆享「買1送1」，Uber One會員獨家滿288再打8折（最高折88元）

「爭鮮gogo」推出11元加購優惠方案。
「爭鮮gogo」推出11元加購優惠方案。
爭鮮迴轉壽司針對指定商品，推出折扣10元、加量不加價等活動。圖／爭鮮提供
爭鮮迴轉壽司針對指定商品，推出折扣10元、加量不加價等活動。圖／爭鮮提供

爭鮮 迴轉壽司

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