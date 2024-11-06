防詐騙神器！Whoscall雙11限時7折優惠 PC-cillin 2025 3年3台下載版5折

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

線上購物雖然方便，各種以假亂真的詐騙陷阱也隨之而來，為了保護消費者免於詐騙風險，Whoscall宣布在雙11線上購物旺季期間推出「年方案限時7折優惠」，即日起至11月13日前皆可在App Store、Google Play雙平台直接進行訂閱。透過升級至Whoscall進階版，用戶可以享有自動更新資料庫、自動封鎖騷擾與詐騙電話、智慧簡訊管家、無廣告等功能，幫助防堵詐騙干擾。

根據GASA與Whoscall共同發表的《亞洲詐騙調查報告-台灣篇》分析，購物詐騙是台灣目前第2大的詐騙手法，僅次於個資盜用，有15%的受訪者表示皆遇過購物詐騙。今年雙11推出的「年方案限時7折優惠」，提供首次訂閱Whoscall進階版的用戶在首年享有7折優惠，每月只要35元，比1杯手搖飲還便宜的價格就能享有Whoscall全天候4大防護功能。

即使沒有付費，Whoscall免費版隨時協助用戶做到辨識詐騙或騷擾電話的功能也非常好用，今年更持續推出免費新功能，例如「自動網站檢查」讓用戶只需一鍵開啟，即可在瀏覽到詐騙網站時立即跳出警示，安心上網無煩惱。「詐騙訊息檢查」則是10月才剛推出的全新功能，透過上傳截圖或圖片就能輕鬆識別詐騙。