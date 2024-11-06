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防詐騙神器！Whoscall雙11限時7折優惠 PC-cillin 2025 3年3台下載版5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
為防範購物詐騙，Whoscall雙11期間推出「年方案限時7折優惠」，即日至11月13日可在App Store、Google Play雙平台直接訂閱。圖／Whoscall提供
為防範購物詐騙，Whoscall雙11期間推出「年方案限時7折優惠」，即日至11月13日可在App Store、Google Play雙平台直接訂閱。圖／Whoscall提供

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線上購物雖然方便，各種以假亂真的詐騙陷阱也隨之而來，為了保護消費者免於詐騙風險，Whoscall宣布在雙11線上購物旺季期間推出「年方案限時7折優惠」，即日起至11月13日前皆可在App Store、Google Play雙平台直接進行訂閱。透過升級至Whoscall進階版，用戶可以享有自動更新資料庫、自動封鎖騷擾與詐騙電話、智慧簡訊管家、無廣告等功能，幫助防堵詐騙干擾。

根據GASA與Whoscall共同發表的《亞洲詐騙調查報告-台灣篇》分析，購物詐騙是台灣目前第2大的詐騙手法，僅次於個資盜用，有15%的受訪者表示皆遇過購物詐騙。今年雙11推出的「年方案限時7折優惠」，提供首次訂閱Whoscall進階版的用戶在首年享有7折優惠，每月只要35元，比1杯手搖飲還便宜的價格就能享有Whoscall全天候4大防護功能。

即使沒有付費，Whoscall免費版隨時協助用戶做到辨識詐騙或騷擾電話的功能也非常好用，今年更持續推出免費新功能，例如「自動網站檢查」讓用戶只需一鍵開啟，即可在瀏覽到詐騙網站時立即跳出警示，安心上網無煩惱。「詐騙訊息檢查」則是10月才剛推出的全新功能，透過上傳截圖或圖片就能輕鬆識別詐騙。

另外，資安品牌趨勢科技為推廣網購交易安全，也於雙11購物檔期推出限時優惠活動，即日起至11月8日上午10點期間內新購PC-cillin 2025雲端版三年三台下載版，即可以5折優惠價格2,535元入手，為手邊各種上網裝置做好防護。

Whoscall進階版提供4大升級功能，包含自動更新號碼資料庫、自動封鎖騷擾電話、智慧簡訊管家、移除廣告。圖／Whoscall提供
Whoscall進階版提供4大升級功能，包含自動更新號碼資料庫、自動封鎖騷擾電話、智慧簡訊管家、移除廣告。圖／Whoscall提供

網站 詐騙

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