無印風、北歐風、簡約風差在哪？十大裝潢風格排行榜

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翻攝FB／詹晧室內裝修設計

每一種裝潢風格，都承載著人們對「家」的渴望與期待，從奢華的宮廷風到質樸的鄉村風，每一種風格都為居住空間帶來獨特的氣質與氛圍。日式禪風、侘寂風（Wabi-Sabi）與北歐侘寂風（Japandi）因簡約而深具韻味的設計興起，這些風格不僅滿足了大眾對美學多樣性的需求，更成為人們表達個人品味的獨特方式。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，揭曉最近一年討論度最高的10種裝潢風格，讓我們一起探索這些風格如何為家居增添無限可能。

No.10 宮廷風

幸福空間提供

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宮廷風裝潢分為西方與東方兩種風格，各自展現出獨特的貴族氣息與文化底蘊。西方宮廷風源自歐洲古典宮廷，以巴洛克與洛可可風格為主，強調華麗的裝飾和精緻的細節，常見深紅、金色等貴氣色彩，並搭配水晶吊燈、大理石、絲絨等材質，營造出富麗優雅的空間氛圍。

東方宮廷風則以東亞皇宮建築為靈感，採用朱紅、墨黑和金色等色調，並配合漆木家具、繁複的木雕和龍鳳圖案等傳統元素，讓空間顯得端莊典雅，充滿東方的禪意與內涵。

近年來，不少餐廳和飯店紛紛採用宮廷風裝潢，例如YouTuber內內近期開箱了印尼雅加達的朗廷酒店，金碧輝煌的宮廷風讓他不斷驚嘆相當華麗、有質感，成功引起網友討論，「透過內內鏡頭下的印尼朗廷飯店讓我大開眼界」、「印尼的五星級飯店居然這麼讚」。

No.9 混搭風

萊典設計提供

萊典設計提供

近年來，混搭風裝潢在設計界掀起熱潮，以個性化和隨性的生活態度為核心，通過多元風格的融合帶來獨特體驗。這種風格不受單一設計框架的限制，根據屋主的需求與喜好，自由結合現代、古典、工業風或鄉村風的元素，並混用木材、金屬、玻璃、石材等材質，增添空間層次，創造豐富的視覺效果。混搭風裝潢不僅讓居住者能充分展現自我，更賦予空間個性，使其成為充滿創意與趣味的生活場域。

不少人因無法選定單一風格，最終選擇以混搭風融合各種元素，「我個人對於北歐風及無印風一直難以取捨，最後決定兩者混搭，希望有主色調的沙發牆以及開放明亮的空間感。」

No.8 南洋渡假風、海島風

翻攝FB／成舍設計

南洋度假風以悠閒度假氛圍為核心，偏好木材、藤編、竹子等天然材質，搭配棕色、米色等大地色系，再加上琴葉榕、龜背芋等寬葉熱帶植物，營造出東南亞熱帶叢林的氛圍；木雕、石雕等裝飾細節及大面積開放設計，更能進一步展現出南洋風的熱情奔放，讓空間如同置身於異國度假勝地。

許多異國料理餐廳選擇南洋度假風裝潢，為顧客營造遠離都市的度假氛圍，讓人一進門便感受到東南亞的熱情與活力。藤編座椅、木質餐桌、綠植牆等布置，搭配柔和燈光和異國音樂，既提升用餐體驗，也成為熱門打卡場景。近期，一名香港網友為回味泰國旅行，分享了銅鑼灣餐廳「泰簡單」引發討論，不少人讚嘆「這裡的環境和餐點都好棒，渡假風愛了」、「這家環境的氛圍我好喜歡，在這用餐感覺很棒」。

No.7 鄉村風

幸福空間提供

幸福空間提供

鄉村風主要分為美式與歐式，兩者在自然舒適的基礎上展現出截然不同的風格。歐德系統傢俱設計師Jerome分享，美式鄉村風強調樸實和實用，選用帶有粗糙質感的天然木材、皮革和棉麻材質，搭配溫暖的土黃色、深棕色等色系，營造出開放隨性的居家氛圍；裝飾上多採用籐編、乾燥花和簡單的畫作，呈現濃厚的家庭溫馨感。

歐式鄉村風則偏向浪漫與典雅，偏重於象牙白、淡藍等柔和色調，搭配精緻雕花、線性裝飾及水晶吊燈等細節，增添古典宮廷氣息與藝術感，這種風格充滿細膩的鄉村情懷，讓空間洋溢出一種輕盈浪漫、溫馨的氛圍，網友表示「我喜歡鄉村風的溫馨感」、「一直很喜歡鄉村風木作的感覺，每次經過人家店裡有賣鄉村風傢飾或家具的店一定會停下來看」。

No.6 復古風

幸福空間提供

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復古風裝潢的核心在於重現經典年代的懷舊氛圍，透過自然風化材質與低飽和度深色調（如墨綠、深棕、酒紅），搭配木材、皮革、黃銅和鐵件，營造溫暖沉穩的視覺效果。復古風可分為台式、美式和工業復古風，其中美式復古風透過深色木材、皮革沙發和老式吧檯椅等元素呈現美式懷舊氛圍；工業復古風則結合鐵件、混凝土、裸露管線，突顯冷硬質感，但比現代工業更重視懷舊與歷史感。

幸福空間分享，台式復古風格可選用老宅常用的彩色圓點磚、六角花磚等組合，搭配隨意拼接的水泥地與火頭磚牆，塑造出獨特的視覺延伸效果；紅磚的天然色澤經常被運用來堆砌出斑駁牆面，配合暖黃燈光、鐵件、實木或綠意等元素，營造出極具個性的角落，網友表示「台式復古風更有家的感覺，還帶有對家人的懷念感」、「好多漂亮的老件、磁磚、玻璃，拼湊在一起好有味道！」

No.5 日系無印風

萊典設計提供

萊典設計提供

這種風格源於無印良品品牌，強調自然、純粹的生活美學，採用木材、藤編、竹織等天然材質，營造貼近生活本質的居住感；色彩上保留木頭原色，搭配白色、淺灰等柔和色調，帶來簡約而乾淨的視覺效果；原木的選材隨時間累積生活痕跡，增添人情味，成為無印風的特色之一；線條設計簡單，透過幾何圖案與木質元素的搭配，打造出溫暖且純粹的居家氛圍。萊典設計設計師Tofu認為，無印風介於日式和北歐風格之間，透過保留大量木紋的自然質感，營造出清爽利落的整體效果。

日前，一名28歲網友購入桃園25坪房，僅花55萬元進行無印風裝潢，掀起熱烈討論，網友稱讚「年輕人不簡單，自己設計、自己佈置、有自己的想法，給一百個讚都不夠！」「自己的家是自己親手一點一滴打造完成的，更令人感動！」

No.4 簡約風、極簡風

幸福空間提供

幸福空間提供

從配色到材質，簡約風皆以自然、樸素為基調，偏好白色、灰色和米色等中性色調，搭配簡潔線條，重視實用的收納空間，避免多餘的奢華點綴。這樣的設計讓空間顯得清爽明亮、乾淨俐落，也賦予居住者心靈的平靜，營造一種舒適無壓的生活氛圍，網友舉例，「中性色調的主臥室，純白寢具搭配各種層次的灰色床包，是很能令人舒服安靜下來的簡潔搭配」。

歐德系統傢俱設計師Jerome分享，簡約風的核心之一在於櫃體的極簡設計，假設整面牆都設計為櫃體，雖能設計成隱藏室，但這樣的設計可能會壓縮活動範圍，與簡約風強調的開放空間理念有所不符。

No.3 北歐風

萊典設計提供

萊典設計提供

北歐風格源於斯堪地那維亞半島，包括挪威、瑞典和丹麥等國家，特別注重採光和崇尚自然。為適應當地冬季日照不足的環境，北歐風以白色調和木紋為基礎，營造出明亮、通透的空間感；當地森林資源豐富，木材成為裝潢的重要元素，常與棉麻等天然材質搭配，呈現出與自然共生的舒適氛圍；設計理念強調簡約和實用，家具線條簡潔，色調偏愛柔和的藍、綠、灰、米色等淺色系，搭配植栽點綴，帶來平靜、放鬆的視覺效果。

萊典設計設計師Tofu分享，近年來，北歐風格融入了更多屋主喜愛的元素，如跳色、弧形和俏皮的造型，讓空間更具活力，不過整體仍以自然、簡約、清爽為主，不會過度追求複雜的造型及線條。不少網友也分享喜歡北歐風結合日式或侘寂風，「喜歡北歐加點曰式風格百看不厭」、「北歐侘寂風很好看，簡潔又優雅的感覺」。

No.2 現代風

勻木室內設計提供

勻木室內設計提供

現代風較其他設計相比之下，進一步融入前衛設計概念，歐德系統傢俱設計師Jerome指出，現代風大多使用金屬、玻璃和大理石等材質，顏色部分以灰、黑、白為主色調，搭配金屬、石面色澤增添視覺焦點。家具選擇上，現代風不僅保留實用性外，亦注重設計感，透過幾何造型和流線型線條為空間增添個性，讓整體呈現出精緻的美感。

網友表示「不同的空間適合的風格也不一定一樣，像客餐廳可能走現代輕奢比較亮眼」「來到新竹發現許多工程師都偏愛現代風or工業風，果然符合工程師理性、沉穩的style」、「現代風簡單好看，讓人喜歡的風格」。

No.1 工業風

幸福空間提供

幸福空間提供

工業風格以粗獷、直接的設計語言呈現強烈的都市感，常用裸露磚牆、金屬管線、混凝土等原始材質，營造未加修飾的自然美感；色調偏向黑、灰、棕等冷色系，搭配木材、皮革等溫潤材質，平衡冷冽的金屬，使空間冷峻而不失溫度。幸福空間表示，木材與鐵件的搭配是工業風的核心，能在剛硬中注入柔和質感；清水模、水泥牆、文化石能增添粗獷氛圍；燈具方面則以軌道燈、金屬燈具和造型投射燈等突顯個性，其中燈泡也能夠展現工業風的經典元素之一。

與一般咖啡廳或餐廳常見的工業風設計不同，幸福空間建議，工業風在居家設計中可挑選一面主牆或視覺焦點牆上色，這樣能避免空間過於厚重，又能展現工業風的獨特韻味。

對於工業風的裝潢及費用，網友表示「因為管線容易看起來雜亂不美觀，所以工業風裝潢的明管天花板更考驗美感安排」、「工業風的管路要配的跟考檢定一樣，費時費工，而且管路需要全硬部，配件成本高，還要多費錢」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月01日至2024年10月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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