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台鐵攜手古坑「買便當送精品咖啡」 11月17日限量1500份

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵攜手雲林縣古坑鄉公所，在11月7日先推出「買台鐵送古坑精品咖啡」活動，只要在台北車站任一門市購買台鐵便當，就可獲得單包精品咖啡，限量1500份。台鐵便當門市示意圖。聯合報系資料照
台鐵攜手雲林縣古坑鄉公所，在11月7日先推出「買台鐵送古坑精品咖啡」活動，只要在台北車站任一門市購買台鐵便當，就可獲得單包精品咖啡，限量1500份。台鐵便當門市示意圖。聯合報系資料照

2024年台灣咖啡古坑續曲展將於11月9日在華山登場，台鐵公司攜手雲林縣古坑鄉公所，在11月7日先推出「買台鐵送古坑精品咖啡」活動，當日只要在台北車站任一門市購買台鐵便當，就可獲得單包精品咖啡，限量1500份，另有10人指定消費可獲咖啡禮盒。

2024年台灣咖啡節古坑續曲展前活動，將於11月7日在台北車站登場，台鐵與古坑鄉公所合作，推出「購買台鐵便當 限量發送古坑精品咖啡」系列活動，盼藉此讓更多人關注台灣咖啡原鄉，體驗世界級在地精品咖啡。

台鐵表示，11月7日當日開放約11時25分之前，在台北車站台鐵便當任一門市，購買任一款台鐵便當的前1500名消費者，每人可獲得1包古坑精品咖啡。

另外，台鐵指出，在台鐵便當台北2號店消費的10名幸運顧客，可獲得古坑鄉公所精選「2024台灣咖啡節古坑續曲精品咖啡禮盒」，相關詳情可至「台灣咖啡節」臉書粉專查詢。

台鐵攜手雲林縣古坑鄉公所，在11月7日先推出「買台鐵送古坑精品咖啡」活動，只要在台北車站任一門市購買台鐵便當，就可獲得單包精品咖啡，限量1500份。台鐵便當門市示意圖。聯合報系資料照
台鐵攜手雲林縣古坑鄉公所，在11月7日先推出「買台鐵送古坑精品咖啡」活動，只要在台北車站任一門市購買台鐵便當，就可獲得單包精品咖啡，限量1500份。台鐵便當門市示意圖。聯合報系資料照

古坑 台鐵 咖啡

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