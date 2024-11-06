台鐵攜手古坑「買便當送精品咖啡」 11月17日限量1500份

2024年台灣咖啡節古坑續曲展將於11月9日在華山登場，台鐵公司攜手雲林縣古坑鄉公所，在11月7日先推出「買台鐵送古坑精品咖啡」活動，當日只要在台北車站任一門市購買台鐵便當，就可獲得單包精品咖啡，限量1500份，另有10人指定消費可獲咖啡禮盒。

2024年台灣咖啡節古坑續曲展前活動，將於11月7日在台北車站登場，台鐵與古坑鄉公所合作，推出「購買台鐵便當 限量發送古坑精品咖啡」系列活動，盼藉此讓更多人關注台灣咖啡原鄉，體驗世界級在地精品咖啡。

台鐵表示，11月7日當日開放約11時25分之前，在台北車站台鐵便當任一門市，購買任一款台鐵便當的前1500名消費者，每人可獲得1包古坑精品咖啡。