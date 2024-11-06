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泰山推出全新單元100%純芥花油 單元不飽和脂肪酸是葵花油的2倍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
泰山單元100%純芥花油消費者滿意度高達94 %，烹調油煙少，煎煮炒炸一瓶搞定。泰山提供
泰山單元100%純芥花油消費者滿意度高達94 %，烹調油煙少，煎煮炒炸一瓶搞定。泰山提供

健康油品一直是一個熱門議題，很多消費者都會想到橄欖油，因為橄欖油的單元不飽和脂肪酸含量高。近年來因為橄欖欠收，橄欖油價格調漲許多，泰山6日推出全新泰山單元100%純芥花油，油源來自澳洲純淨環境的非基改原料，單元不飽和脂肪酸是葵花油的2倍。

日本國內代表性的芥花油就脫穎而出，受到國人的喜愛。泰山表示，近期推出全新「單元100%純芥花油」，有別於市售一般的芥花油，100%萃取自澳洲非基改芥花原料，不僅單元不飽和脂肪酸約葵花油的2倍，更富含維生素E，給你更真實自然的健康好油。

根據泰山的消費者市調結果發現，國人外食比例增加，使家庭食用油的市場銷量逐年降低，但有越來越多的消費者選擇只購買更好、更高價的油，例如橄欖油、玄米油等，消費者在選油時要的不僅是少油煙、煎煮炒炸都適用，更追求特定的健康功能與成分。

泰山觀察到此消費趨勢，繼2020年領先推出玄米油，並市占達第一，於近期再推出新的芥花油，該產品的研發理念源自於消費者在挑選油時會特別在意營養成分，例如：單元不飽和脂肪酸、維生素Ｅ等。此外，維生素E不僅具抗氧化作用，還可提高油質儲存的安定性。泰山研發團隊從澳洲產地，嚴選非基改的芥花籽萃取出的純淨好油，其特性單元不飽和脂肪酸達60%以上，更富含維生素E，消費者不需要再為該選哪一種油煩惱，現在起有更適合烹調的好選擇。

泰山在台灣深耕超過70年，致力發展讓國人安心的優良油品，這次泰山推出的新品「單元100%純芥花油」，100%源自澳洲百年穀物農坊的非基改原料，單元不飽和脂肪酸的含量高達60%，約為市售葵花油的2倍，更富含維生素E，但在價格上相對更加經濟實惠，均價約橄欖油的一半。

芥花油因油質穩定耐高溫，煎、煮、炒、炸都適用，相當符合國人做菜偏好熱炒的習慣，不僅清爽不油膩，烹調油煙少，讓媽媽煮的放心、家人吃的安心。經消費者試用結果，整體消費者滿意度高達94%，大多盛讚稱「熱鍋冷油炒芥蘭與煎自醃排骨，沒什麼油煙」、「用單元不飽和芥花油來炒小黃瓜，煎魚，不起油煙」、「油煙不多，油本身無味，食物原本的鮮美不會被遮蓋，清爽無油膩感。」，普遍讚許油煙少、油質清爽不油膩。

泰山推出全新單元100%純芥花油 源自澳洲純淨環境的非基改原料，單元不飽和脂肪酸是葵花油的2倍。泰山提供
泰山推出全新單元100%純芥花油 源自澳洲純淨環境的非基改原料，單元不飽和脂肪酸是葵花油的2倍。泰山提供

泰山 消費

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