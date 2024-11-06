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東京跨年很無聊？ 林氏璧：初詣搶福袋看點燈 但1事恐落空

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為日本東京新年參拜人潮。本報資料照片
圖為日本東京新年參拜人潮。本報資料照片

日本東京跨年很無聊？很多景點、餐廳沒營業，機票和旅館又貴，不少人認為不值得。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，對不購物的人可能是這樣沒錯。他曾去東京跨年6次，認為其實有很多事可以做。

雖然日本新年期間店家和景點多半沒開，林氏璧說，日本一整年大折扣就是1月和7月，多半是1月2日開始營業開賣福袋，也有店家是元旦不休息先開跑的。日本1月冬換季直接或分兩段下換季折扣20至70%off，折扣幅度各品牌不同，不像在台灣是慢慢下折扣。通常熱門的品牌到1月5日好看的款式就差不多了。剩下的繼續賣一直到折扣結束，價格也沒更低。所以要看好喜歡的牌子折扣時間，早買才有好貨。

不逛街的人，會不會無聊？林氏璧表示，他會找高樓看晴朗冬日的富士山，晚上看點燈，許多耶誕點燈會延續，甚至到情人節。不過，排美食要注意，最好隨遇而安，不要存著要吃名店的想法，因為過年期間很多店不會開。早晚溫差大，如果有晚上的活動，例如跨年、看點燈，夜間一定要注意保暖。他建議一到東京就買一本TokyoWalker之類的雜誌，所有跨年的好玩資訊，福袋，特價都會整理得很清楚。

林氏璧表示，除夕當晚東京的電車是終夜運轉不收班的，方便想到各處神社寺院去初詣（新年參拜）的人們。明治神宮或淺草寺最熱門。過去除夕當晚東京鐵塔會終夜點燈，在311後可能和要節電有關，除夕這天東京鐵塔不會終夜點燈了。以2023年來說，是晚上11時熄燈，不過在元旦的清晨4時至上午7時有彩色點燈。

網友表示，「疫情之後跨年夜東京電車運行的狀況有些改變了！不是所有電車都整夜運行，今年的狀況也沒還沒公布，建議要留意一下」、「去年跨年東京地下鐵照常時間收工」、「去淺草就不會無聊了」、「重點是現在東京飯店變超貴」、「缺點就是住宿真的極貴」。

圖為日本東京新年參拜人潮。本報資料照片
圖為日本東京新年參拜人潮。本報資料照片
圖為日本東京新年參拜人潮。本報資料照片
圖為日本東京新年參拜人潮。本報資料照片
圖為日本東京新年參拜人潮。本報資料照片
圖為日本東京新年參拜人潮。本報資料照片
圖為日本東京新年期間Outlet搶購福袋人潮。本報資料照片
圖為日本東京新年期間Outlet搶購福袋人潮。本報資料照片
圖為日本東京新年參拜人潮。本報資料照片
圖為日本東京新年參拜人潮。本報資料照片

折扣 東京鐵塔 跨年

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