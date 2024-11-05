Marc Jacobs推綠野仙蹤聯名系列 瑪莉珍小紅鞋懷舊走跳

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為紀念《綠野仙蹤》的電影版85周年，Marc Jacobs與華納兄弟推出聯名系列，帶人重回無限想像的奇幻世界。圖／Marc Jacobs提供
為紀念《綠野仙蹤》的電影版85周年，Marc Jacobs與華納兄弟推出聯名系列，帶人重回無限想像的奇幻世界。圖／Marc Jacobs提供

經典的故事總能流傳長久，1900年初次問世的奇幻經典《綠野仙蹤》（The Wonderful Wizard of Oz）最早在1939年被搬上大螢幕，為紀念《綠野仙蹤》的電影版85周年，Marc Jacobs特別與華納兄弟推出聯名系列，帶人重回無限想像的奇幻世界。

膽小的獅子、錫人（Tin Woodman）、稻草人（The Scarecrow），當然還有主人翁桃樂絲（Dorothy），構成了這一奇幻經典，並曾多次被翻拍成電影、舞台劇、電視劇。奇幻的故事並受到廣泛解讀，包含從金融貨幣、心理成長各有論點。

而本次Marc Jacobs的綠野仙蹤聯名系列，則將女巫、紅鞋、奧茲國（Land of Oz）、黃磚大道等多個元素重新改造，像是桃樂絲與錫人、稻草人的經典畫面就以剪影的方式重新印製在Marc Jacobs的經典The Tote Bag上，另外女巫與桃樂絲對望的交談畫面，則成為The Wizard of Oz的連帽長T恤或白色短T恤印花。

最搶眼的則有一雙桃樂絲在電影中穿戴的「小紅鞋」，這雙鞋履在小說最原始版本是一雙「銀鞋」、但在搬上大螢幕之後則改為紅鞋，本次Marc Jacobs以近年風行的瑪莉珍鞋為範本，改造成一雙瑪莉珍厚底高跟鞋，鞋面並大量鑲嵌紅色水晶，一旦搭配上白襪，除了營造懷舊氣息，也像桃樂絲一樣走入奇幻世界，開展屬於自己的冒險奇想旅程。

Marc Jacobs 綠野仙蹤系列The Tote Bag女巫印花托特包，22,200元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 綠野仙蹤系列The Tote Bag女巫印花托特包，22,200元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 綠野仙蹤系列Sac Bag皮革肩背包，24,700元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 綠野仙蹤系列Sac Bag皮革肩背包，24,700元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 綠野仙蹤系列黑巫師主題色短T恤，6,500元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 綠野仙蹤系列黑巫師主題色短T恤，6,500元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 綠野仙蹤系列Kiki紅水晶瑪莉珍鞋，20,200元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 綠野仙蹤系列Kiki紅水晶瑪莉珍鞋，20,200元。圖／Marc Jacobs提供

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