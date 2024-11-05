Marc Jacobs推綠野仙蹤聯名系列 瑪莉珍小紅鞋懷舊走跳

經典的故事總能流傳長久，1900年初次問世的奇幻經典《綠野仙蹤》（The Wonderful Wizard of Oz）最早在1939年被搬上大螢幕，為紀念《綠野仙蹤》的電影版85周年，Marc Jacobs特別與華納兄弟推出聯名系列，帶人重回無限想像的奇幻世界。

膽小的獅子、錫人（Tin Woodman）、稻草人（The Scarecrow），當然還有主人翁桃樂絲（Dorothy），構成了這一奇幻經典，並曾多次被翻拍成電影、舞台劇、電視劇。奇幻的故事並受到廣泛解讀，包含從金融貨幣、心理成長各有論點。

而本次Marc Jacobs的綠野仙蹤聯名系列，則將女巫、紅鞋、奧茲國（Land of Oz）、黃磚大道等多個元素重新改造，像是桃樂絲與錫人、稻草人的經典畫面就以剪影的方式重新印製在Marc Jacobs的經典The Tote Bag上，另外女巫與桃樂絲對望的交談畫面，則成為The Wizard of Oz的連帽長T恤或白色短T恤印花。