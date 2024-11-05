快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選正式投票 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

新光三越 DIAMOND TOWERS 周年慶首登場 衝3億業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越DIAMOND TOWERS開幕屆滿一周年，迎來首次周年慶。新光三越/提供
新光三越DIAMOND TOWERS開幕屆滿一周年，迎來首次周年慶。新光三越/提供

新光三越DIAMOND TOWERS開幕屆滿一周年，迎來首次周年慶，將與遠東SOGO一起點燃東區周年慶戰火，更是全台精品周年慶的最後一檔。新光三越預期，DIAMOND TOWERS的周年慶處女秀可望寫下業績3億元的佳績，同時全年25億元的業績目標不變，年底可望順利達陣。

新光三越主管表示，DIAMOND TOWERS雖是新光三越最小的店，但開幕以來平均客單價超過5,000元（不計餐飲），在全台新光三越各分店中，僅次信義區的A4館。看好DIAMOND TOWERS同時是社區型商場以及精華商圈百貨的特性，可望帶進更多新客源。有別於信義新天地周圍以辦公大樓為主，DIAMOND TOWERS的餐飲、超市吸引了不少大安區住戶，成為日常採買生鮮用品以及喝下午茶的休閒場域，在地住客占比約四成。

分析DIAMOND TOWERS的客群，是新光三越各館中男女比最平均的一館，女性顧客約占六成，男性四成。在會員耕耘上，DIAMOND TOWERS目前已有1.8萬名會員，持續培養主顧客。

此外，DIAMOND TOWERS自開幕舉辦近10場策展、超過10家的餐廳與咖啡廳，透過六大新奢設計服飾品牌，TRENDS、ARTIFACTS、BEAMS、HARE、Maison Kitsuné、AAPE，帶來其他國際品牌，每3天就上一次新品，其中TRENDS、ARTIFACTS兩家更有選品概念，持續引領潮流。

DIAMOND TOWERS周年慶自11月7日起跑，攜手超過130家以上品牌首度舉辦週年慶，為期18天，其中11月7日至11月20日首十四日更重磅推出化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定：名品/大家電/法雅客單筆刷1萬送萬點之外，11大指定銀行亦加碼推出多重消費滿額即贈skm points。

周年慶 新光三越 餐飲

延伸閱讀

東區周年慶大戰 新光三越DIAMOND TOWERS首度對上SOGO

SOGO周年慶 徐旭東造勢 有信心達成121億業績

颱風天乖乖待在家 SOGO、新光三越今停業一天

強颱康芮進逼 SOGO、新光三越、微風等連鎖百貨全台各店今日不營業

相關新聞

小熊軟糖燈、影迷必收大禮包「誠品禮物節」交換禮物不怕沒靈感

又到一年尾聲的Holiday Season，誠品年度耶誕話題盛事「2024誠品禮物節」於11月8日起線上下同步展開，蒐羅...

新光三越 DIAMOND TOWERS 周年慶首登場 衝3億業績

新光三越DIAMOND TOWERS開幕屆滿一周年，迎來首次周年慶，將與遠東SOGO一起點燃東區周年慶戰火，更是全台精品...

CoCo、TEA TOP「飲品買1送1」！萬波「芋頭鮮奶」回歸

連鎖手搖飲「萬波島嶼紅茶」本季再度推出「芋頭系列」，並推出新品「愛芋喜爹綠」，滿足芋頭控的渴望；「TEA TOP 第一味...

Global Mall串聯環球Online＋全台八店齊推雙11優惠

迎接雙11檔期，Global Mall環球購物中心串聯環球Online與全台八店齊推「11.11感謝祭」，全通路衝高雙1...

穿越時空的神聖與典雅 GUCCI Notte晚宴服全新登場

有別於傳統的西裝、禮服，西方正式晚宴對服裝禮儀的盛重性更為嚴格追求。義大利精品品牌古馳（GUCCI）近日再度贊助2024...

歌姬Ariana Grande化身派對女王 施華洛世奇歡慶耶誕

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出耶誕系列，包括備受歡迎的倒數月曆和懸掛在耶誕樹上的裝飾品，以及充滿佳節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。