新光三越 DIAMOND TOWERS 周年慶首登場 衝3億業績

新光三越DIAMOND TOWERS開幕屆滿一周年，迎來首次周年慶，將與遠東SOGO一起點燃東區周年慶戰火，更是全台精品周年慶的最後一檔。新光三越預期，DIAMOND TOWERS的周年慶處女秀可望寫下業績3億元的佳績，同時全年25億元的業績目標不變，年底可望順利達陣。

新光三越主管表示，DIAMOND TOWERS雖是新光三越最小的店，但開幕以來平均客單價超過5,000元（不計餐飲），在全台新光三越各分店中，僅次信義區的A4館。看好DIAMOND TOWERS同時是社區型商場以及精華商圈百貨的特性，可望帶進更多新客源。有別於信義新天地周圍以辦公大樓為主，DIAMOND TOWERS的餐飲、超市吸引了不少大安區住戶，成為日常採買生鮮用品以及喝下午茶的休閒場域，在地住客占比約四成。

分析DIAMOND TOWERS的客群，是新光三越各館中男女比最平均的一館，女性顧客約占六成，男性四成。在會員耕耘上，DIAMOND TOWERS目前已有1.8萬名會員，持續培養主顧客。

此外，DIAMOND TOWERS自開幕舉辦近10場策展、超過10家的餐廳與咖啡廳，透過六大新奢設計服飾品牌，TRENDS、ARTIFACTS、BEAMS、HARE、Maison Kitsuné、AAPE，帶來其他國際品牌，每3天就上一次新品，其中TRENDS、ARTIFACTS兩家更有選品概念，持續引領潮流。

DIAMOND TOWERS周年慶自11月7日起跑，攜手超過130家以上品牌首度舉辦週年慶，為期18天，其中11月7日至11月20日首十四日更重磅推出化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定：名品/大家電/法雅客單筆刷1萬送萬點之外，11大指定銀行亦加碼推出多重消費滿額即贈skm points。