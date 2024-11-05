CoCo、TEA TOP「飲品買1送1」！萬波「芋頭鮮奶」回歸

連鎖手搖飲「萬波島嶼紅茶」本季再度推出「芋頭系列」，並推出新品「愛芋喜爹綠」，滿足芋頭控的渴望；「TEA TOP 第一味」則本季攜手插畫家「耍廢貓的日常」，推出聯名包裝與一系列週邊，另外還有2款新品上市，針對指定時段，可享「新品買1送1」優惠。至於「CoCo」於本週品牌好友日，限時推出「百香雙響炮第2杯10元」、新品「冬韻擂焙珍奶買1送1」優惠，最高現省70元。

「TEA TOP 第一味」近期繼推出茉莉花奶茶特調系列新品「茉茗青妙」和「轟蜜芽咧芽咧」之後，本次攜手台灣新銳插畫家「耍廢貓的日常」推出聯名企劃，打造聯名杯身，以及聯名壓克力夾、聯名收納包等週邊。

即日起至11月30日期間，凡於實體店面購買「茉茗青妙」和「轟蜜芽咧芽咧」，即可獲贈「耶誕主題聯名明信片」，送完為止。另外憑新品組合優惠卡，即可享優惠價99元。活動期間內，還推出「你訂」線上訂購優惠，凡單筆訂購35元飲品5杯，即可現折20元，還可獲得2025年耍廢聯名海報。11月15日起，凡消費滿300元，即可獲贈「聯名壓克力夾」，送完為止。12月1日起，單筆消費滿899元，即贈送「聯名收納包」。

此外，11月6日至11月19日，Uber Eats下單指定新品「茉茗青妙」、「轟蜜芽咧芽咧」或「日月潭紅茶」享「買1送1」優惠，每人每品項限購5組。11月11日13:00至19:00，門市可享「新品買1送1」，每人限購2組。

隨著天氣越來越涼，「萬波島嶼紅茶」即將在11月6日重新推出芋頭系列，除了經典的「芋頭鮮奶」、「芋頭波霸奶茶」回歸市場之外，並推出新品「愛芋喜爹綠」，為芋頭控帶來不同的選擇。

其中「芋頭鮮奶」將鮮奶融入芋頭香氣，並保有綿密芋頭顆粒口感，中杯70元。「芋頭波霸鮮奶」則是以芋頭鮮奶為基底，再加入招牌波霸增添口感與香甜，中杯75元。全新登場的「愛芋喜爹綠」，則是芋頭奶綠，並且搭配網友票選的趣味名稱而成，中杯65元。

迎接品牌好友日，「CoCo」在11月6日，將推出「百香雙響炮第2杯10元」的限時好友優惠。凡透過官方LINE領取優惠券或透過你訂平台預訂，凡購買「百香雙響炮」，即可享「第2杯10元」優惠，原價2杯140元，優惠價2杯80元。