小熊軟糖燈、影迷必收大禮包「誠品禮物節」交換禮物不怕沒靈感

又到一年尾聲的Holiday Season，誠品年度耶誕話題盛事「2024誠品禮物節」於11月8日起線上下同步展開，蒐羅上萬件設計禮品最低4.1折起，以及各式特色「耶誕倒數日曆」。還有來自芬蘭的MOOMIN現身同慶，於指定店點設立可愛打卡裝置，一起迎接耶誕。

耶誕倒數日曆集結「怪奇物語」、「魷魚遊戲」與「航海王」等七部暢銷影集的限量首發「NETFLIX 24驚喜禮物盒」驚喜亮相，各種呼應劇情的經典擺飾影迷必收；哈利波特迷也有耶誕大禮包「哈利波特：官方節日驚喜日曆」，網羅霍格華茲代表性的神奇生物，從魔法學校最具代表性的幽靈到分類帽全收錄；「寶可夢節日倒數立體樹日曆」有24個寶可夢飾品可自由妝點13英寸立體耶誕樹。

集結怪奇物語、魷魚遊戲與航海王等七部暢銷影集的限量首發「NETFLIX 24驚喜禮物盒」。圖／誠品提供 「哈利波特：官方節日驚喜日曆」從魔法學校最具代表性的幽靈到分類帽全收錄。圖／誠品提供

透過燈光與擺飾，即可讓居家空間氛圍感滿滿，自用或交換禮物推薦，特色燈具是一大亮點，超療癒的「JELLYGOM Mood light小熊軟糖心情拍拍燈」讓在家的心情像軟糖一樣香甜，另附上專屬造型貼紙可隨心裝扮你的小熊。「Timo萌萌水豚拍拍小夜燈盲盒」三檔調光加上RGB七彩變換燈效，點亮房間空間氛圍。

JELLYGOM Mood light小熊軟糖心情拍拍燈。圖／誠品提供