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小熊軟糖燈、影迷必收大禮包「誠品禮物節」交換禮物不怕沒靈感
又到一年尾聲的Holiday Season，誠品年度耶誕話題盛事「2024誠品禮物節」於11月8日起線上下同步展開，蒐羅上萬件設計禮品最低4.1折起，以及各式特色「耶誕倒數日曆」。還有來自芬蘭的MOOMIN現身同慶，於指定店點設立可愛打卡裝置，一起迎接耶誕。
耶誕倒數日曆集結「怪奇物語」、「魷魚遊戲」與「航海王」等七部暢銷影集的限量首發「NETFLIX 24驚喜禮物盒」驚喜亮相，各種呼應劇情的經典擺飾影迷必收；哈利波特迷也有耶誕大禮包「哈利波特：官方節日驚喜日曆」，網羅霍格華茲代表性的神奇生物，從魔法學校最具代表性的幽靈到分類帽全收錄；「寶可夢節日倒數立體樹日曆」有24個寶可夢飾品可自由妝點13英寸立體耶誕樹。
透過燈光與擺飾，即可讓居家空間氛圍感滿滿，自用或交換禮物推薦，特色燈具是一大亮點，超療癒的「JELLYGOM Mood light小熊軟糖心情拍拍燈」讓在家的心情像軟糖一樣香甜，另附上專屬造型貼紙可隨心裝扮你的小熊。「Timo萌萌水豚拍拍小夜燈盲盒」三檔調光加上RGB七彩變換燈效，點亮房間空間氛圍。
腦筋急轉彎夜燈版，1980年代最受歡迎的遊戲IP PacMan化身「英國PALADONE變色造型小夜燈」，除了復古可愛的造型外，還可以根據音樂節奏變換燈光，每個情緒都可以變幻出色彩。另有限量發售的庫柏力克熊「BE@RBRICK Audio 400%藍牙音響」推出全新三款配色。
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