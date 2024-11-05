快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選正式投票 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

聽新聞
0:00 / 0:00

小熊軟糖燈、影迷必收大禮包「誠品禮物節」交換禮物不怕沒靈感

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「2024誠品禮物節」於11月8日起線上下同步開展。圖／誠品提供
「2024誠品禮物節」於11月8日起線上下同步開展。圖／誠品提供

又到一年尾聲的Holiday Season，誠品年度耶誕話題盛事「2024誠品禮物節」於11月8日起線上下同步展開，蒐羅上萬件設計禮品最低4.1折起，以及各式特色「耶誕倒數日曆」。還有來自芬蘭的MOOMIN現身同慶，於指定店點設立可愛打卡裝置，一起迎接耶誕。

耶誕倒數日曆集結「怪奇物語」、「魷魚遊戲」與「航海王」等七部暢銷影集的限量首發「NETFLIX 24驚喜禮物盒」驚喜亮相，各種呼應劇情的經典擺飾影迷必收；哈利波特迷也有耶誕大禮包「哈利波特：官方節日驚喜日曆」，網羅霍格華茲代表性的神奇生物，從魔法學校最具代表性的幽靈到分類帽全收錄；「寶可夢節日倒數立體樹日曆」有24個寶可夢飾品可自由妝點13英寸立體耶誕樹。

集結怪奇物語、魷魚遊戲與航海王等七部暢銷影集的限量首發「NETFLIX 24驚喜禮物盒」。圖／誠品提供
集結怪奇物語、魷魚遊戲與航海王等七部暢銷影集的限量首發「NETFLIX 24驚喜禮物盒」。圖／誠品提供
「哈利波特：官方節日驚喜日曆」從魔法學校最具代表性的幽靈到分類帽全收錄。圖／誠品提供
「哈利波特：官方節日驚喜日曆」從魔法學校最具代表性的幽靈到分類帽全收錄。圖／誠品提供

透過燈光與擺飾，即可讓居家空間氛圍感滿滿，自用或交換禮物推薦，特色燈具是一大亮點，超療癒的「JELLYGOM Mood light小熊軟糖心情拍拍燈」讓在家的心情像軟糖一樣香甜，另附上專屬造型貼紙可隨心裝扮你的小熊。「Timo萌萌水豚拍拍小夜燈盲盒」三檔調光加上RGB七彩變換燈效，點亮房間空間氛圍。

JELLYGOM Mood light小熊軟糖心情拍拍燈。圖／誠品提供
JELLYGOM Mood light小熊軟糖心情拍拍燈。圖／誠品提供

腦筋急轉彎夜燈版，1980年代最受歡迎的遊戲IP PacMan化身「英國PALADONE變色造型小夜燈」，除了復古可愛的造型外，還可以根據音樂節奏變換燈光，每個情緒都可以變幻出色彩。另有限量發售的庫柏力克熊「BE@RBRICK Audio 400%藍牙音響」推出全新三款配色。

英國PALADONE變色造型小夜燈。圖／誠品提供
英國PALADONE變色造型小夜燈。圖／誠品提供
BE@RBRICK Audio藍牙音響。圖／誠品提供
BE@RBRICK Audio藍牙音響。圖／誠品提供

交換禮物 寶可夢 驚喜

延伸閱讀

病友萬聖節扮成無臉男和哈利波特 亞大醫院兒童病房傳陣陣笑聲

《哈利波特》快閃店東區地下街開幕！ 魔法迷必拍霍格華茲打卡牆+近百款週邊必收藏 快抽大扭蛋A賞玩偶試手氣

Max強勢來台 價格方案出爐 搶看六人行 哈利波特

2024東京富士山「3組必去旅遊路線」，帶你進入哈利波特影城魔法世界，還能走訪東京晴空塔／迪士尼樂園！

相關新聞

小熊軟糖燈、影迷必收大禮包「誠品禮物節」交換禮物不怕沒靈感

又到一年尾聲的Holiday Season，誠品年度耶誕話題盛事「2024誠品禮物節」於11月8日起線上下同步展開，蒐羅...

新光三越 DIAMOND TOWERS 周年慶首登場 衝3億業績

新光三越DIAMOND TOWERS開幕屆滿一周年，迎來首次周年慶，將與遠東SOGO一起點燃東區周年慶戰火，更是全台精品...

CoCo、TEA TOP「飲品買1送1」！萬波「芋頭鮮奶」回歸

連鎖手搖飲「萬波島嶼紅茶」本季再度推出「芋頭系列」，並推出新品「愛芋喜爹綠」，滿足芋頭控的渴望；「TEA TOP 第一味...

Global Mall串聯環球Online＋全台八店齊推雙11優惠

迎接雙11檔期，Global Mall環球購物中心串聯環球Online與全台八店齊推「11.11感謝祭」，全通路衝高雙1...

穿越時空的神聖與典雅 GUCCI Notte晚宴服全新登場

有別於傳統的西裝、禮服，西方正式晚宴對服裝禮儀的盛重性更為嚴格追求。義大利精品品牌古馳（GUCCI）近日再度贊助2024...

歌姬Ariana Grande化身派對女王 施華洛世奇歡慶耶誕

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出耶誕系列，包括備受歡迎的倒數月曆和懸掛在耶誕樹上的裝飾品，以及充滿佳節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。