Global Mall串聯環球Online＋全台八店齊推雙11優惠

迎接雙11檔期，Global Mall環球購物中心串聯環球Online與全台八店齊推「11.11感謝祭」，全通路衝高雙11買氣與業績。

針對雙11檔期線上優惠，環球Online今年擴大活動規模及回饋力道，從早鳥購到正檔活動，狂撒百萬折價券、滿額贈、商品超值折扣等多重好康，包括首度推出早鳥搶先購「天天品牌日，爆品直降3折起」，即日起至11月8日集結人氣家電、美妝保養、母嬰用品及親子玩具推品牌日，萬件商品下殺3折起。

雙11再祭「滿額最高現折1,000元」，即日起至11月20日線上消費滿3,000元現折200元、滿10,000元最高現折1,000元，會員下單還可抽「Apple Watch Series 10」(價值14,500元，抽出1名)。

「爆殺好康五重享」，11月9日至11日消費滿1,111元輸入折扣碼現折111元、刷Global Mall聯名卡滿額再贈111元抵用券，還能享點數放大抵，另11月11日當日享全站指定商品8.8折、下單不限金額贈111元抵用券，讓消費者回饋拿滿。

不只線上推優惠，Global Mall全台八店也同步展開，包括「滿2,000元送111元」即日起至11月11日持GMpay綁定Global Mall聯名卡當日消費滿2,000元送111元電子商品禮券，更加碼豪撒300萬點數推「點數加倍贈」11月8日至11日於全台八店、環球Online當日消費滿1,111元享點數11倍送。另外，即日起至11月20日刷GMpay消費單筆滿600元享點數2倍送、扣100點換60元電子商品禮券；「1111、1+1優惠專區」精選1,111元優惠商品及美食買一送一、扣11點超值美食購等吃喝購物優惠。