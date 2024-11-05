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穿越時空的神聖與典雅 GUCCI Notte晚宴服全新登場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI Jackie 1961 Notte小型肩背包，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Jackie 1961 Notte小型肩背包，價格店洽。圖／GUCCI提供

有別於傳統的西裝、禮服，西方正式晚宴對服裝禮儀的盛重性更為嚴格追求。義大利精品品牌古馳（GUCCI）近日再度贊助2024年的LACMA Art+Film Gala晚宴，活動上共有好萊塢巨星李奧納多迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）、GUCCI副總裁Stefano Cantino、南韓影帝李政宰與女友林世玲（Celine Lim）、GUCCI創意總監Sabato de Sarno都出席盛會，GUCCI同時亦發表了2024年的GUCCI Notte晚宴系列與西裝，展現源自義大利的氣派體面、御繁於簡。

由洛杉磯郡立美術館（LACMA）所舉辦的LACMA Art+Film Gala晚宴，現場賓客包含來自電影、時尚、藝術、娛樂領域的不同名人名流齊，現場由美國首家米其林星級韓國西餐廳COTE New York大廚David Shim負責餐飲，並有英倫才女Charli XCX、澳洲歌手Troye Sivan一同登台表演，而開雲集團（Kering Group）旗下「頭牌」的古馳（GUCCI）更在GUCCI創意總監Sabato de Sarno督軍下，二度發表了GUCCI Notte晚宴服系列。

一如歐美正式晚宴服裝規定男士需著蝶形領結、腰封、全黑西裝的「Black Tie」以滿足隆重性，義大利文的Notte譯作中文則為夜晚，而GUCCI也是在2023年推出首季GUCCI Notte晚宴服系列，同年再推出延伸的Jackie Notte包款，以Jackie 1961包款為靈感的Jackie Notte包款採用漆皮並搭配GUCCI字樣鏈帶，華麗升級。

2024年的GUCC Notte晚宴服靈感源自傳統的好萊塢風範，但加入Sabato de Sarno的當代註解：像是曾出現在GUCCI女裝與男裝上的領巾取代了傳統領帶或蝶型領結，同時黑色襯衫也一反傳統領片、改以半透明的黑色絲質質地，營造出華麗的古典感。男仕的西裝採用反光亮面的劍領與跳色的單一面料，搭配上黑色襯衫，宛如一枚巨大的箭頭圖騰上身、呈現GUCCI男子的義式瀟灑。

羽毛、串珠刺繡以及透明蕾絲鑲嵌則是GUCCI Notte女裝的工藝特色，其中一套綠色的女裝連身洋裝便呈現出勻稱、流動的波浪感，不僅自GUCCI經典的Bamboo竹節元素轉譯而來，配件也帶來了新款Jackie Notte包的羽毛鑲嵌樣式。GUCCI創意總監Sabato de Sarno甚至將Bamboo竹節包的竹節元素改造成新一代的隨身珠寶：不規則的銀色亮面竹節可當成手環或手臂環造型，頗有幾分羅馬神話中女性神祇的神聖，該系列另也有Rosso Ancora紅色或鐵灰色琺瑯的寬版手鐲，幾何風格鮮明。

這種聯想並非空穴來風，像是模特兒Annemary Aderibigbe與Luíza Perote身上的GUCCI Notte晚宴服便具有不對稱、席地、削肩、輕皺折等特色，宛如古代的羅馬長袍（Toga），但整體更為洗鍊簡約。同時GUCCI更大膽挑戰了晚宴服和禮教的絕對等號，以鏤空黑色蕾絲搭配半透明、黑色的亮片刺繡透視長裙，危險而魅惑、氣場全開。

GUCCI全球品牌大使、南韓影帝李政宰與女友林世玲（Celine Lim）一同出席了晚宴派對、展現出體面與氣場。圖／GUCCI提供
GUCCI全球品牌大使、南韓影帝李政宰與女友林世玲（Celine Lim）一同出席了晚宴派對、展現出體面與氣場。圖／GUCCI提供
Laurene Powell Jobs與李奧納多（Leonardo DiCaprio）在晚宴中一同合影。圖／GUCCI提供
Laurene Powell Jobs與李奧納多（Leonardo DiCaprio）在晚宴中一同合影。圖／GUCCI提供
歌手Charli XCX除了身穿GUCCI Notte晚宴服、也在晚宴中擔任表演來賓。圖／GUCCI提供
歌手Charli XCX除了身穿GUCCI Notte晚宴服、也在晚宴中擔任表演來賓。圖／GUCCI提供
GUCCI Notte的男裝在西裝的前提下，從色彩、幾何形狀，企圖展現男士中性與剛強的並存可能。圖／GUCCI提供
GUCCI Notte的男裝在西裝的前提下，從色彩、幾何形狀，企圖展現男士中性與剛強的並存可能。圖／GUCCI提供
英國超模Cara Delevingne身穿GUCCI Notte晚宴服、貌似典雅大方，不忘從背面放送性感。圖／GUCCI提供
英國超模Cara Delevingne身穿GUCCI Notte晚宴服、貌似典雅大方，不忘從背面放送性感。圖／GUCCI提供
美國名媛金卡達珊（Kim Kardashian）。圖／GUCCI提供
美國名媛金卡達珊（Kim Kardashian）。圖／GUCCI提供
模特兒Annemary Aderibigbe與Luíza Perote身上的GUCCI Notte晚宴服，頗有幾分古羅馬服裝的聯想。圖／GUCCI提供
模特兒Annemary Aderibigbe與Luíza Perote身上的GUCCI Notte晚宴服，頗有幾分古羅馬服裝的聯想。圖／GUCCI提供
竹節的元素蛻變成新一季GUCCI Notte的靈感，自由、流動。圖／GUCCI提供
竹節的元素蛻變成新一季GUCCI Notte的靈感，自由、流動。圖／GUCCI提供
Jackie Notte包款從一只典藏的Jackie 1961包款得到靈感，結合義大利工匠巧手，展現如晚宴服般的盛重。圖／GUCCI提供
Jackie Notte包款從一只典藏的Jackie 1961包款得到靈感，結合義大利工匠巧手，展現如晚宴服般的盛重。圖／GUCCI提供

義大利 西裝 黑色

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