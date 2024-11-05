穿越時空的神聖與典雅 GUCCI Notte晚宴服全新登場

有別於傳統的西裝、禮服，西方正式晚宴對服裝禮儀的盛重性更為嚴格追求。義大利精品品牌古馳（GUCCI）近日再度贊助2024年的LACMA Art+Film Gala晚宴，活動上共有好萊塢巨星李奧納多迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）、GUCCI副總裁Stefano Cantino、南韓影帝李政宰與女友林世玲（Celine Lim）、GUCCI創意總監Sabato de Sarno都出席盛會，GUCCI同時亦發表了2024年的GUCCI Notte晚宴系列與西裝，展現源自義大利的氣派體面、御繁於簡。

由洛杉磯郡立美術館（LACMA）所舉辦的LACMA Art+Film Gala晚宴，現場賓客包含來自電影、時尚、藝術、娛樂領域的不同名人名流齊，現場由美國首家米其林星級韓國西餐廳COTE New York大廚David Shim負責餐飲，並有英倫才女Charli XCX、澳洲歌手Troye Sivan一同登台表演，而開雲集團（Kering Group）旗下「頭牌」的古馳（GUCCI）更在GUCCI創意總監Sabato de Sarno督軍下，二度發表了GUCCI Notte晚宴服系列。

一如歐美正式晚宴服裝規定男士需著蝶形領結、腰封、全黑西裝的「Black Tie」以滿足隆重性，義大利文的Notte譯作中文則為夜晚，而GUCCI也是在2023年推出首季GUCCI Notte晚宴服系列，同年再推出延伸的Jackie Notte包款，以Jackie 1961包款為靈感的Jackie Notte包款採用漆皮並搭配GUCCI字樣鏈帶，華麗升級。

2024年的GUCC Notte晚宴服靈感源自傳統的好萊塢風範，但加入Sabato de Sarno的當代註解：像是曾出現在GUCCI女裝與男裝上的領巾取代了傳統領帶或蝶型領結，同時黑色襯衫也一反傳統領片、改以半透明的黑色絲質質地，營造出華麗的古典感。男仕的西裝採用反光亮面的劍領與跳色的單一面料，搭配上黑色襯衫，宛如一枚巨大的箭頭圖騰上身、呈現GUCCI男子的義式瀟灑。

羽毛、串珠刺繡以及透明蕾絲鑲嵌則是GUCCI Notte女裝的工藝特色，其中一套綠色的女裝連身洋裝便呈現出勻稱、流動的波浪感，不僅自GUCCI經典的Bamboo竹節元素轉譯而來，配件也帶來了新款Jackie Notte包的羽毛鑲嵌樣式。GUCCI創意總監Sabato de Sarno甚至將Bamboo竹節包的竹節元素改造成新一代的隨身珠寶：不規則的銀色亮面竹節可當成手環或手臂環造型，頗有幾分羅馬神話中女性神祇的神聖，該系列另也有Rosso Ancora紅色或鐵灰色琺瑯的寬版手鐲，幾何風格鮮明。