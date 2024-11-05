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歌姬Ariana Grande化身派對女王 施華洛世奇歡慶耶誕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出耶誕系列，包括備受歡迎的倒數月曆和懸掛在耶誕樹上的裝飾品，以及充滿佳節氛圍的擺件，能為居家環京增添夢幻的節慶氛圍。品牌同時發表由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande領銜出演的耶誕形象，在品牌全球創意總監Giovanna Engelbert創意構思下，Ariana Grande化身派對女王，由時尚攝影師Mert和Marcus掌鏡拍攝。

2024年的聖誕倒數日曆，以火車穿越冬季仙境為主題，在25個八角形窗口中隱藏著動物小雕像、星星、雪花到糖果手杖、冬青樹葉和節日樅樹等各種水晶裝飾品，可組成一列滿載禮物的水晶火車。2024年限定款節慶掛飾則以3D工藝刻畫雪花，每片雪花都有18個雪花峰和約340個刻面，提供透明水晶色調和香檳色調兩種顏色可供選擇，搭配不同顏色的緞帶，單片雪花提供大號和迷你兩種尺寸。2024年限定款球形掛飾則刻畫夜空中的焰火。限定款均附刻有2024字樣的金屬標籤。

其他節慶掛飾包括以童年為靈感的懷舊風Holiday Cheers系列，以翠綠色、油桶紅、溫暖的金色和藍色等明亮的色彩組合，打造糖果手杖、棒棒糖、長襪和鈴鐺造型的薑餅餅乾、胡桃夾子等，營造快樂的佳節回憶氛圍。全新Holiday Cheers Dulcis系列的靈感來自家居擺件的甜美色彩，鈴鐺和球形裝飾品包裹著甜點。Holiday Magic系列的鈴鐺、冬青葉、以及點綴著迷你星星的水晶月牙，都以透明水晶搭配溫暖的金色金屬裝飾，則是優雅雋永的選擇。

Holiday Magic耶誕葉掛飾。圖／施華洛世奇提供
Holiday Magic耶誕葉掛飾。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition球掛飾。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition球掛飾。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition耶誕倒數日曆，38,000元。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition耶誕倒數日曆，38,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
Holiday Cheers Dulcis球掛飾Yellow。圖／施華洛世奇提供
Holiday Cheers Dulcis球掛飾Yellow。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition耶誕倒數日曆，38,000元。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition耶誕倒數日曆，38,000元。圖／施華洛世奇提供
Holiday Cheers薑餅耶誕鐘掛飾。圖／施華洛世奇提供
Holiday Cheers薑餅耶誕鐘掛飾。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
Holiday Cheers Dulcis拐杖糖掛飾。圖／施華洛世奇提供
Holiday Cheers Dulcis拐杖糖掛飾。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition 3D掛飾。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition 3D掛飾。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 2024年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande演出。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition Festive掛飾組合。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition Festive掛飾組合。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition掛飾組合。圖／施華洛世奇提供
2024 Annual Edition掛飾組合。圖／施華洛世奇提供

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