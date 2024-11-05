歌姬Ariana Grande化身派對女王 施華洛世奇歡慶耶誕

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出耶誕系列，包括備受歡迎的倒數月曆和懸掛在耶誕樹上的裝飾品，以及充滿佳節氛圍的擺件，能為居家環京增添夢幻的節慶氛圍。品牌同時發表由全球品牌代言人、獲得格萊美獎的歌手和演員Ariana Grande領銜出演的耶誕形象，在品牌全球創意總監Giovanna Engelbert創意構思下，Ariana Grande化身派對女王，由時尚攝影師Mert和Marcus掌鏡拍攝。

2024年的聖誕倒數日曆，以火車穿越冬季仙境為主題，在25個八角形窗口中隱藏著動物小雕像、星星、雪花到糖果手杖、冬青樹葉和節日樅樹等各種水晶裝飾品，可組成一列滿載禮物的水晶火車。2024年限定款節慶掛飾則以3D工藝刻畫雪花，每片雪花都有18個雪花峰和約340個刻面，提供透明水晶色調和香檳色調兩種顏色可供選擇，搭配不同顏色的緞帶，單片雪花提供大號和迷你兩種尺寸。2024年限定款球形掛飾則刻畫夜空中的焰火。限定款均附刻有2024字樣的金屬標籤。