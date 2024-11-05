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東區周年慶大戰 新光三越DIAMOND TOWERS首度對上SOGO

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越DIAMOND TOWERS滿一周年，今年周年慶首度與SOGO同場，一起炒熱台北東區年度購物潮。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS滿一周年，今年周年慶首度與SOGO同場，一起炒熱台北東區年度購物潮。圖／新光三越提供

今年台北東區百貨周年慶大戰，首度呈現開幕滿一周年的新光三越DIAMOND TOWERS與東區老大哥遠東SOGO聯手炒熱東區的新局，周年慶都選在11月7日登場，而這兩大系統百貨，也是全台百貨精品名品周年慶回饋最後一檔，讓精品主顧客可用最優惠價入手最新行頭。

新光三越DIAMOND TOWERS以「時髦社交」為定位，主打時尚選物、精品、美妝香氛等個性品牌與人氣餐飲，它雖然是新光三越體系中規模最小的一家店型，但其客單價僅次於新光三越全台客單最高的新光三越A4，店型雖小但其消費力不容小覷。

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶於11月7日至11月24日展開，11月20日前首十四日推出化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定：名品、大家電、法雅客單筆刷1萬送萬點之外，11大指定銀行也加碼推出多重消費滿額即贈skm points。

擁有DIOR、FENDI、BURBERRY、LOEWE、Chloé、PANERAI等精品的新光三越DIAMOND TOWERS，趁著周年慶許多精品獨家新品也同步開賣，可趁著今年新光三越體系最後一檔精品滿萬送萬點回饋入手最划算。此外，館內六大國際新奢潮流品牌，包含TRENDS、ARTIFACTS、BEAMS、HARE、Maison Kitsuné、AAPE也帶來早春新品，以及秋冬新品全面8.5折起。

針對東區在地家庭客，超市「美麗市場」11月7日周年慶首日推出日本A5和牛紐約客買一送一、11月8日有日本長野、山梨麝香葡萄買一送一，兩串麝香葡萄用699元就可買到，首八日天天有必搶每日一物，最低可享5折起優惠價。

SOGO台北店周年慶維持只做12天的傳統，11月7日起至11月18日展開，今年SOGO隨著最新聯名卡上市促銷火力更生猛，使用中信SOGO聯名卡最高回饋14%，綜合其他回饋指定業種合併回饋逾20%。往年周年慶都被購買人潮擠爆的忠孝館超市「Fresh Mart」推出百款買1送1、還有大宗便利箱購免運宅配。

今年新光三越與SOGO周年慶聯名卡友禮也互別苗頭，新光三越有話題十足的「超級瑪利歐」，在周年慶期間創下卡友禮秒殺兌換熱潮，SOGO則請來三麗鷗旗下Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米助陣，推出六波來店禮。

BEAMS過染加工丹寧夾克，16,900元。圖／新光三越提供
BEAMS過染加工丹寧夾克，16,900元。圖／新光三越提供
ASICS GEL-KAYANO 14，4,580元。圖／新光三越提供
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AAPE猿顏logo可拆式帽格紋襯衫外套，8,699元。圖／新光三越提供
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AAPE滿版迷彩Milo後背包，2,399元。圖／新光三越提供
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Maison Kitsuné黑色深紅滾邊狐狸頭LOGO長袖針織外套原價11,600元，特價6,680元。圖／新光三越提供
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「美麗市場」11/8限定，日本長野山梨麝香葡萄每串原價699元，特價買一送一，限量100串。圖／新光三越提供
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「美麗市場」11/7限定，日本A5和牛紐約客300g原價1,999元，特價買一送一，限量50組。圖／新光三越提供
「美麗市場」11/7限定，日本A5和牛紐約客300g原價1,999元，特價買一送一，限量50組。圖／新光三越提供
今年遠東SOGO周年慶與三麗鷗一同歡慶，推出多款可愛來店禮。圖／SOGO提供
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SOGO 周年慶 東區

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