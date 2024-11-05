東區周年慶大戰 新光三越DIAMOND TOWERS首度對上SOGO

今年台北東區百貨周年慶大戰，首度呈現開幕滿一周年的新光三越DIAMOND TOWERS與東區老大哥遠東SOGO聯手炒熱東區的新局，周年慶都選在11月7日登場，而這兩大系統百貨，也是全台百貨精品名品周年慶回饋最後一檔，讓精品主顧客可用最優惠價入手最新行頭。

新光三越DIAMOND TOWERS以「時髦社交」為定位，主打時尚選物、精品、美妝香氛等個性品牌與人氣餐飲，它雖然是新光三越體系中規模最小的一家店型，但其客單價僅次於新光三越全台客單最高的新光三越A4，店型雖小但其消費力不容小覷。

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶於11月7日至11月24日展開，11月20日前首十四日推出化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定：名品、大家電、法雅客單筆刷1萬送萬點之外，11大指定銀行也加碼推出多重消費滿額即贈skm points。

擁有DIOR、FENDI、BURBERRY、LOEWE、Chloé、PANERAI等精品的新光三越DIAMOND TOWERS，趁著周年慶許多精品獨家新品也同步開賣，可趁著今年新光三越體系最後一檔精品滿萬送萬點回饋入手最划算。此外，館內六大國際新奢潮流品牌，包含TRENDS、ARTIFACTS、BEAMS、HARE、Maison Kitsuné、AAPE也帶來早春新品，以及秋冬新品全面8.5折起。

針對東區在地家庭客，超市「美麗市場」11月7日周年慶首日推出日本A5和牛紐約客買一送一、11月8日有日本長野、山梨麝香葡萄買一送一，兩串麝香葡萄用699元就可買到，首八日天天有必搶每日一物，最低可享5折起優惠價。

SOGO台北店周年慶維持只做12天的傳統，11月7日起至11月18日展開，今年SOGO隨著最新聯名卡上市促銷火力更生猛，使用中信SOGO聯名卡最高回饋14%，綜合其他回饋指定業種合併回饋逾20%。往年周年慶都被購買人潮擠爆的忠孝館超市「Fresh Mart」推出百款買1送1、還有大宗便利箱購免運宅配。