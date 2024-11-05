全景落地窗、馬卡龍色沙發 台鐵海風號12／7啟航

台鐵公司今年打造推出全新的海風、山嵐號觀光列車，經多次試運轉後，今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，初期將從新竹經海線前往台中，途中停靠新埔、大甲車站，回程則會停靠新埔及後龍車站。

台鐵與雄獅旅行社今在新竹車站第3月台舉辦海風號見面會。海風號和山嵐號2觀光列車是以台灣自然景觀為設計靈感發想，其中，海風號外觀色彩靈感來自於台灣近海的湛藍與翠綠，營造出清新優雅的氛圍。

台鐵表示，海風號將於12月7日正式首航上線營運，初期將從新竹經海線前往台中，途中會停靠新埔車站和大甲車站，而回程則由台中回到新竹，停靠新埔車站及後龍車站。

海風號觀光列車客座車廂皆有全景落地窗、全座席皆以馬卡龍色系與復古沙發座椅規畫，座位設計有4人沙發座及面海雙人座等，營造絕美拍攝氛圍。

途中將特別於「後龍-白沙屯段」放慢速度，以每小時30公里行駛，讓旅客捕捉西部海線最美的沿海景色；餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。