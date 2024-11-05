快訊

因劉德華怒轟王定宇！邱瓈寬被封「喬事天后」 昔營救林志玲、領養女星兒

加碼斷援！經濟部新增5項稅則產品禁止出口俄羅斯 12月生效

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

聽新聞
0:00 / 0:00

全景落地窗、馬卡龍色沙發 台鐵海風號12／7啟航

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，海風號觀光列車客座車廂皆有全景落地窗、全座席皆以馬卡龍色系與復古沙發座椅規畫。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，海風號觀光列車客座車廂皆有全景落地窗、全座席皆以馬卡龍色系與復古沙發座椅規畫。圖／台鐵提供

台鐵公司今年打造推出全新的海風、山嵐號觀光列車，經多次試運轉後，今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，初期將從新竹經海線前往台中，途中停靠新埔、大甲車站，回程則會停靠新埔及後龍車站。

台鐵與雄獅旅行社今在新竹車站第3月台舉辦海風號見面會。海風號和山嵐號2觀光列車是以台灣自然景觀為設計靈感發想，其中，海風號外觀色彩靈感來自於台灣近海的湛藍與翠綠，營造出清新優雅的氛圍。

台鐵表示，海風號將於12月7日正式首航上線營運，初期將從新竹經海線前往台中，途中會停靠新埔車站和大甲車站，而回程則由台中回到新竹，停靠新埔車站及後龍車站。

海風號觀光列車客座車廂皆有全景落地窗、全座席皆以馬卡龍色系與復古沙發座椅規畫，座位設計有4人沙發座及面海雙人座等，營造絕美拍攝氛圍。

途中將特別於「後龍-白沙屯段」放慢速度，以每小時30公里行駛，讓旅客捕捉西部海線最美的沿海景色；餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。

海風號報名詳情請至雄獅旅行社官網：https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/shanlan-haifeng

台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，海風號觀光列車客座車廂皆有全景落地窗、全座席皆以馬卡龍色系與復古沙發座椅規畫。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，海風號觀光列車客座車廂皆有全景落地窗、全座席皆以馬卡龍色系與復古沙發座椅規畫。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，海風號觀光列車客座車廂皆有全景落地窗、全座席皆以馬卡龍色系與復古沙發座椅規畫。圖／台鐵提供
台鐵公司今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，海風號觀光列車客座車廂皆有全景落地窗、全座席皆以馬卡龍色系與復古沙發座椅規畫。圖／台鐵提供

新竹 觀光列車

延伸閱讀

邱臣遠崛起取代高虹安？2026新竹繼續合作藍白表態了

36歲男找泰女買春馬上風猝死 警赫見妖豔應召女竟是男人

竹市長落選人黃源甫送鼻腔沖洗器涉賄 緩刑定讞

高虹安涉貪二審開庭 時力議員籲辭職別綁架竹市

相關新聞

全景落地窗、馬卡龍色沙發 台鐵海風號12／7啟航

台鐵公司今年打造推出全新的海風、山嵐號觀光列車，經多次試運轉後，今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，初期將從新...

東區周年慶大戰 新光三越DIAMOND TOWERS首度對上SOGO

今年台北東區百貨周年慶大戰，首度呈現開幕滿一周年的新光三越DIAMOND TOWERS與東區老大哥遠東SOGO聯手炒熱東...

Global Mall串聯環球Online＋全台八店齊推雙11優惠

迎接雙11檔期，Global Mall環球購物中心串聯環球Online與全台八店齊推「11.11感謝祭」，全通路衝高雙1...

穿越時空的神聖與典雅 GUCCI Notte晚宴服全新登場

有別於傳統的西裝、禮服，西方正式晚宴對服裝禮儀的盛重性更為嚴格追求。義大利精品品牌古馳（GUCCI）近日再度贊助2024...

歌姬Ariana Grande化身派對女王 施華洛世奇歡慶耶誕

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出耶誕系列，包括備受歡迎的倒數月曆和懸掛在耶誕樹上的裝飾品，以及充滿佳節...

月銷破千超搶手！奎士咖啡Ｘ王鵬傑推「超萌迷你可頌」

連鎖精品咖啡品牌「CURISTA COFFEE奎士咖啡」，今年9到10月陸續推出超人氣話題的巨可頌、扁可頌，迅速成為市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。