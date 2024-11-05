聽新聞
0:00 / 0:00
全景落地窗、馬卡龍色沙發 台鐵海風號12／7啟航
台鐵公司今年打造推出全新的海風、山嵐號觀光列車，經多次試運轉後，今協同雄獅旅行社宣布海風號12月7日上線啟航，初期將從新竹經海線前往台中，途中停靠新埔、大甲車站，回程則會停靠新埔及後龍車站。
台鐵與雄獅旅行社今在新竹車站第3月台舉辦海風號見面會。海風號和山嵐號2觀光列車是以台灣自然景觀為設計靈感發想，其中，海風號外觀色彩靈感來自於台灣近海的湛藍與翠綠，營造出清新優雅的氛圍。
台鐵表示，海風號將於12月7日正式首航上線營運，初期將從新竹經海線前往台中，途中會停靠新埔車站和大甲車站，而回程則由台中回到新竹，停靠新埔車站及後龍車站。
海風號觀光列車客座車廂皆有全景落地窗、全座席皆以馬卡龍色系與復古沙發座椅規畫，座位設計有4人沙發座及面海雙人座等，營造絕美拍攝氛圍。
途中將特別於「後龍-白沙屯段」放慢速度，以每小時30公里行駛，讓旅客捕捉西部海線最美的沿海景色；餐食設計以禮盒形式，結合列車沿線特色與在地食材，包含人氣法式甜點品牌與米其林一星冰淇淋。
海風號報名詳情請至雄獅旅行社官網：https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/shanlan-haifeng
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言